La pelea entre el presidente Javier Milei y Lali Espósito no tiene fin. Desde las elecciones del año pasado por las cuales el líder libertario asumió el Poder Ejecutivo, la actriz y cantante se ha mostrado en contra de sus políticas, y el jefe de Estado no duda en contestarle.

El comentario más reciente que hizo Lali contra el Presidente fue en su presentación en el Cosquín Rock que se dio en la provincia de Córdoba durante el fin de semana de Carnaval. El mandatario no lo dejó pasar y volvió a cargar contra la artista al acusarla de cobrar 350.000 dólares por un show.

Qué dijo Milei de Lali Espósito

Durante la entrevista que otorgó este miércoles a LN+, Javier Milei habló sobre el Cosquín Rock, donde varios intérpretes se pronunciaron en su contra, entre ellos Lali Espósito. El mandatario sostuvo que “el gobierno de Córdoba le da mil millones de pesos en subsidios” al festival. Además, hizo un juego de palabras con el apellido de la artista ala gregar: “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”.

El periodista Pablo Rossi, quien es oriundo de esa provincia, estaba presente en la entrevista que se le hizo al jefe de Estado junto a Luis Majul y Esteban Trebucq, y refutó la cifra que indicó. En respuesta, Milei señaló: “Bueno, pero Lali ‘Depósito’ cobró de varios gobiernos. Por ejemplo de La Rioja”. Ya en otra ocasión cuestionó al gobernador riojano Ricardo Quintela por haber contratado a la exCasi Ángeles para que dé un show allí.

También indicó que ella “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”. Sin embargo, no dio detalles en relación a cuándo fue este supuesto show o si el eventual cobro fue efectuado en la divisa extranjera o nacional.

Qué dijo Lali Espósito en el Cosquín Rock

Durante su presentación en el Cosquín Rock, la cantante hizo una modificación en una canción, que dio mucho de qué hablar. Durante el tema “Quiénes Son?” ―un homenaje a Moria Casán que habla sobre las críticas y las agresiones que recibe en las redes―, en vez de decir “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, Lali cambió las últimas palabras por “qué si vivo del Estado”. Así cuestionó las críticas que recibe de altos cargos del Gobierno y de seguidores de Milei.

Pero eso no fue lo único que dijo la cantante. En otro momento de su show, le habló a su público: “Acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden. Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón qué decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”. De esa forma, se expresó en contra de la ley ómnibus, por la cual el Gobierno buscó hacer cambios en el Incaa, el Instituto de Teatro, el Inamu y la Televisión Pública.

Los cruces entre Javier Milei y Lali Espósito

La pelea entre Lali Espósito y Javier Milei comezó a mediados de agosto del año pasado, más precisamente las elecciones PASO, en las cuales el líder de La Libertad Avanza sorprendió al imponerse sobre los otros precandidatos presidenciales. Frente a los resultados, la actriz tomó su cuenta de X y escribió: “Qué peligroso. Qué triste”.

El tuit que desencadenó el enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei Twitter: @lalioficial

A partir de ese momento, la intérprete de “Disciplina” se volvió la enemiga pública del espacio libertario. En ese entonces, la ahora vicepresidente, Victoria Villarruel, le respondió en plena campaña. “Lali, qué querés que te diga. Vos te llenás la billetera con el Estado. Tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”, dijo. Luego la menospreció en una entrevista en Crónica: “Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos porque de política me parece que no tenés mucho para decir”. Otros funcionarios, como el estratega de comunicación Iñaki Gutiérrez había dicho que Lali “es una delincuente”.

Javier Milei también cargó contra ella. “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”, fue su respuesta cuando le preguntaron por el tuit de Lali. Y luego lanzó: “Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

