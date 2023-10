escuchar

“No voten a (Javier) Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”, sentenció Esteban Lomothe en Mitre Live (Radio Mitre), en un contundente pedido de cara a las elecciones presidenciales generales del próximo 22 de octubre. El actor se mostró reacio a la posibilidad de que el líder de la Libertad Avanza sea el nuevo presidente de la Argentina y justificó sus dichos.

El clima electoral se vive en todos los ámbitos de la sociedad, a menos de un mes de realizarse las Elecciones presidenciales 2023 en las que el pueblo argentino elegirá a la persona que quedará a cargo del Poder Ejecutivo por los próximos cuatro años. Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Juan Schiaretti y Javier Milei son quienes se disputan los votos de los argentinos de cara al 22 de octubre, con un panorama previo que arrojaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que el líder de La Libertad Avanza fue el gran ganador.

Milei obtuvo el 30,2% de los votos, un resultado un tanto inesperado debido a la reciente conformación de su partido y su incorporación a la política. Con este número, se especula que volver a ponerse al frente del resto de los candidatos. En esta línea, fue que Esteban Lamothe se mostró muy preocupado ante la posibilidad de que el libertario sea el próximo mandatario.

“No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”, reveló el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Sin embargo, fue reflexivo en su postura y reveló que los resultados de las PASO lo hizo pensar en que, evidentemente, no prestó atención en cuanto a las propuestas del candidato, que logró captar los votos de la gente y derivó en el importante número de adeptos a su proyecto que logró.

El candidato presidencial Javier Milei, en el debate de candidatos presidenciales Tomas F. Cuesta - AP

Pese a esta reflexión, fue contundente con su pedido: “Me parece que no tiene que ganar Milei, no voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”. Para justificar su postura, el actor indicó que considera que la forma de interactuar del candidato es horribles, ya que levanta el tono de voz y falta el respeto. “Es difícil conectar con alguien tan violento. Lo que propone es un disparate total y que es un peligro”, afirmó en un tono de sorpresa y preocupación por un futuro si lograse llegar al poder.

Consultado en torno a por qué pensaba que Milei, pese a sus actitudes, logró obtener este gran resultado, Lamothe teorizó que fue producto del hartazgo del pueblo que “hace 40 años que la cosa no va para atrás ni para adelante”, lo que generaría un terreno propicio para que se haga lugar a una persona que proponga “algo distinto”.

“Eso es culpa de cómo nos hemos manejado todos, estoy hablando de todos los partidos políticos”, apuntó al mismo tiempo que aseguró que considera que se vive un escenario peligroso, ya que la gente está desesperada, porque hay muchas personas que no tienen para comer.

Por el momento, Milei no hizo referencia a estos dichos, aunque no llamaría la atención que más adelante le responda al actor, tal como lo hizo con Lali Espósito cuando la artista compartió su preocupación por el resultado de las PASO.