Esteban Lamothe recordó una anécdota con Milei por una foto adulterada y lanzó: “Cómo te cagaría a trompadas”

El actor Esteban Lamothe recordó una anécdota de hace unos meses que protagonizó con el presidente Javier Milei en las redes sociales, cuando el libertario publicó una foto adulterada para criticarlo. “Como te cagaría a trompadas”, ironizó el actor, entre risas.

En marzo, el primer mandatario compartió un meme en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede ver, de un lado, la foto de Lamothe, quien muestra en la palma de su mano la leyenda “Basta Milei”. Sobre la imagen, la leyenda “Las manos que piden subsidio”. Del otro lado, una mano con llagas y el texto “Las manos que pagan subsidios”.

Esteban Lamothe

Si bien en aquel entonces Lamothe ya había salido a aclarar que su mano no decía “basta Milei”, esta semana el actor recordó su enfrentamiento con el mandatario en un racconto que incluyó insultos. En una entrevista para el canal de streaming Picnic Extraterrestre, en un programa que conduce el escritor Fabián Casas, el actor dijo: “Subieron una foto trucha. En mi mano decía Raúl Esteban, que es mi nombre. Era para una campaña a no se cuántos años del golpe, que tenía que ver con la identidad. Alguien me borra por photoshop y pone ‘basta Milei’”.

Fue en ese marco que insultó al mandatario por haber difundido aquella foto falsa. “ A los tres meses Milei pone una foto mía, me da risa, como te cagaría a piñas Milei”, lanzó. “Yo lo que más hice en mi vida fue trabajar, trabajo desde los 11 años, que no está bien, trabajaba porque me gustaba”, insistió.

Y siguió: “Entonces, pone esa foto mía y al lado las manos de un obrero. Y a parte eso también es ser racista, es decir que los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas, y sí obvio son los que le ponen el pecho, pero está todo mal en ese tuit. Y mis manos son las manos que piden subsidio, así todas blanquitas, y manos que generan los subsidios. Me enojé y después se me pasó”.

Y cerró con más aseveraciones: “Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda, por eso ahí yo me relajé, porque dije bueno, es un boludo que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene”.

Cuando en marzo tuvo que aclarar que la foto era falsa, Lamothe escribió: “La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente Javier Milei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”.

