María Becerra arribó hace unos días a Chile con motivo de cumplir el rol de jurado, interpretar canciones arriba del escenario y cerrar el Festival de Viña del Mar. Esta tarde, durante una conferencia de prensa habló de su carrera y aprovechó para opinar sobre la coyuntura de la Argentina y, en particular sobre el enfrentamiento entre su colega Lali Espósito y el presidente Javier Milei, quien volvió a criticar por su comportamiento frenético de las redes sociales. “Hay cosas mucho más importantes que likear 400 tuits en un día”, sostuvo la cantante de “Corazón vacío”.

Conocida popularmente como “La Nena de Argentina”, Becerra dijo: “Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y como se expresa. La verdad que comparto”.

Y destacó: “Pero me parece un montón lo que está sucediendo. Hay un mal manejo de las redes sociales, de las fake news. Es todo muy confuso, siento que se subestima al pueblo con cosas que se dicen, con los revuelos mediáticos y polémicos que no da”.

En ese sentido, habló del uso que hace Milei de las redes sociales, en particular de X: “Siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando el presidente”. Y expresó: “Lo digo con mucho respeto porque es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer más por la situación que está pasando el país, antes que ponerse a pelear por redes sociales o likear 400 tuits en un día”.

Esta no es la primera vez que la artista apunta contra el Presidente. El domingo pasado, antes de su primera presentación en el histórico festival de música internacional de Chile fue consultada por la situación que atraviesa la Argentina y sostuvo que “no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie”.

Minutos más tarde el periodista le preguntó: “Cuando el Presidente agarra y se lanza contra una artista públicamente y empieza a vociferar, ¿cómo te cae eso?”. Inmediatamente, la joven artista de 24 años oriunda de Quilmes dijo: “Para mí es cualquier cosa, forma parte de la democracia, de la libre expresión, gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va”.

Cuando estalló el escándalo entre el presidente y la cantante pop, muchos artistas expresaron su apoyó a Esposito en las redes sociales. Becerra no se quedó atrás y en su cuenta de Instagram donde tiene más de 14 millones de seguidores escribió: “No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posicionamiento”.

En ese sentido, comparó el accionar del actual mandatario con la época de la dictadura militar: “Estos comportamientos solamente no hacen acordar a un capítulo de la historia más oscura de nuestro país... ¿Se acuerdan?”.

“Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que, ojalá, la vida nos cruce en escenario algún día”, concluyó contundente. Además, decidió acompañar su publicación con dos imágenes junto a la ex Casi Ángeles, dejando en claro la admiración que siente por una artista de tanta trayectoria para el país.

El posteo de María Becerra en Instagram instagram.com/mariabecerra

