La contundente respuesta de Pampita Ardohain a García Moritán y el nuevo paso que dio en su relación con Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain ha decidido romper con el pasado y avanza firme en un nuevo capítulo en su vida . A dos meses de su separación de Roberto García Moritán, la modelo y conductora fue tajante al hablar sobre el fin de esa relación mientras consolida su vínculo con Martín Pepa, con quien dio un importante paso al integrar momentos familiares en su vida cotidiana.

En una entrevista con LAM (América), la conductora dejó en claro que no hay posibilidad de reconciliación con su exesposo . “Esto está destruido para siempre. No hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo claro desde el día 20, que eso iba a ser así. Me agarró en un momento de mi vida en que no quiero esas cosas para mí, estoy muy segura. Tal vez antes habría pensado o reaccionado distinto”, afirmó.

Sus palabras surgieron tras las declaraciones del exfuncionario porteño, quien había expresado que aún ama a la modelo. Sin embargo, Pampita rechazó cualquier especulación respecto a una segunda oportunidad con el padre de su hija Ana.

Aunque García Moritán ha intentado mantener viva la esperanza de un reencuentro, Pampita dejó en claro que su vínculo quedó en el pasado y enfatizó en que su decisión no tuvo que ver con cuestiones externas, sino con una certeza personal: “La política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco. Vamos a ser familia siempre, con respeto y amor, pero ya estoy divorciada, conociendo a otra persona”, advirtió. Además, la modelo compartió cómo la separación impactó en su bienestar emocional y físico. “Cuando estoy triste me pongo muy flaca, no puedo comer, dormir, ni nada. Después me recupero. En un tiempo volveré a mi peso”, confesó.

Por otro lado, la modelo y conductora contó que avanza en su relación con Martín Pepa, el polista que ha comenzado a formar parte de su círculo íntimo. En una muestra de su creciente conexión, su nuevo interés amoroso fue visto en La Bombonera acompañado de Beltrán, uno de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, y Guillermo Ardohain, su hermano.

Según imágenes difundidas por el programa Intrusos (América), el trío asistió al partido celebrado en el estadio de Boca Juniors entre la Selección Argentina y Perú, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas, reafirmando así la presencia de Pepa en su vida.

Esta salida a la cancha no es el único indicio del avance de la relación. Recientemente, Pampita y Pepa disfrutaron de unas románticas vacaciones en Europa, donde se los vio juntos paseando por Londres. Además, días atrás la periodista Paula Varela reveló una fotografía exclusiva a través de su cuenta de Instagram en la que se los vio en un ascensor compartiendo un beso tierno capturado en una selfie.

La foto del beso entre Pampita y Martín Pepa

La panelista también brindó detalles sobre el contexto en el que se tomó la foto. “Acá te muestro a Pampita en uno de los tantos eventos que estuvo haciendo estos días. Esto fue el 31 de octubre y la pasó a buscar Martín Pepa. Y yo aquí tengo las pruebas para mostrarte. ¡Acá está la prueba! Mirá esta foto que te presento en exclusiva. Ya los viste en fotos robadas, pero esta foto solo ellos la han visto hasta ahora. Es esa selfie que te hacés en el ascensor para tener un recuerdo de la pareja”, relató la panelista de Socios del espectáculo.

El pasado domingo, la conductora fue invitada al programa de Susana Giménez, donde también señaló que, mientras cura su corazón tras la ruptura con García Moritán, disfruta del nuevo amor con Pepa. “Nos conocemos hace muchos años, es de La Pampa. Jamás nos miramos con otra intensión porque yo estaba en pareja y él también. Me invitó al Teatro Colón a ver el concierto sobre Piazzola que yo soy muy fan. Era una cita a la que fuimos con sus hermanos, que ya los conocía”, relató sobre el primer encuentro que tuvieron. “Mandó muchas flores, muchos días . Él llegó de repente y no voy a desaprovechar la oportunidad de conocer a una persona que tiene muchas virtudes que a mí me interesan”, sentenció.

LA NACION