La curiosa manera en la que Alan Alda afronta las dificultades del Parkinson, a los 90 años: “Es como un pasatiempo”

A los 90 años, Alan Alda habla del Parkinson con una naturalidad que evita tanto el dramatismo como la negación. El actor fue diagnosticado con la enfermedad en 2015 y, desde entonces, decidió contar públicamente cómo aprendió a convivir con ella.

En una entrevista con CBS Sunday Morning emitida el 4 de octubre, explicó que una de las claves para atravesar las dificultades que le presenta el diagnóstico es aceptar la realidad en lugar de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes.

El actor reveló que convivía con la enfermedad en 2018

“Realmente creo que la realidad es mi amiga. No quiero desear que desaparezca. No puedo desear que desaparezca. No puedo esperar un futuro mejor. Tengo que aceptar lo que es”, explicó Alda. Para el actor, aceptar lo que ocurre no significa dejar que la enfermedad ocupe el centro de su vida. “No dejo que el Parkinson me defina. No es lo que soy. Es solo un pasatiempo”, dijo con humor.

Ese sentido del humor es, justamente, una de las herramientas que Alda eligió para atravesar el diagnóstico. “La mejor manera de afrontar cualquier pequeño problema es encontrarle el lado gracioso y reírse”, afirmó. No habla de ignorar las dificultades que le plantea el Parkinson, sino de buscar la manera de adaptarse a ellas. En 2025, cuando habló con la revista People, había explicado que esa adaptación se convirtió casi en un ejercicio cotidiano.

“Casi todos los días encuentro una nueva manera de hacer algo. Es un poco como un juego”, contó entonces. “He descubierto que, sea cual sea el pequeño problema, si persevero, al final puedo resolverlo, y entonces me siento de maravilla. Es una forma de pasarlo bien en circunstancias difíciles”.

El elenco de M*A*S*H, William Christopher, Jamie Farr, Loretta Swit, Henry Morgan, Mike Farrell, Alan Alda y William Ogden Stiers, en 1982 Doug Pizac - AP

El actor hizo público su diagnóstico en 2018, tres años después de haber recibido la confirmación de que tenía Parkinson. Desde entonces, habló en distintas oportunidades sobre su experiencia y sobre las estrategias que fue incorporando para continuar con sus actividades.

Alda conoce desde hace décadas lo que significa adaptarse a distintas circunstancias dentro de una carrera artística que comenzó mucho antes de convertirse en una estrella de televisión. Hijo del actor Robert Alda, comenzó trabajando en Broadway antes de pasar al cine y la televisión. El papel que cambió definitivamente su carrera llegó en 1972, cuando se estrenó M.A.S.H. y asumió el personaje de Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce.

Durante las 11 temporadas de la serie, Alda interpretó al cirujano del ejército estadounidense que se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión. “El personaje era muy diferente a mí”, explicó. “Era un mujeriego y bebía demasiado. Es más sabelotodo de lo que creo ser yo”. El desafío, justamente, consistía en encontrar la manera de interpretar esas características sin dejar de poner algo propio. “Era yo en el personaje”, resumió.

Pero la experiencia de M.A.S.H. le dejó a Alda una enseñanza que fue más allá de la actuación. Para él, lo más importante que aprendió durante aquellos años fue la necesidad de conectar con los demás. El vínculo entre los integrantes del elenco no se construía solamente durante las escenas: también se fortalecía durante las largas esperas entre una toma y otra.

Alda recordó que los actores no solían volver a sus camarines mientras el equipo trabajaba en la iluminación o modificaba elementos del decorado. Esos intervalos podían durar “una o dos horas”, pero el elenco permanecía junto, sentado en círculo, haciendo bromas y riéndose. “Y esa conexión que teníamos, la llevábamos con nosotros al set”, contó. Aquella forma de trabajar terminó siendo, para él, una de las experiencias más valiosas de la serie.

M.A.S.H., protagonizada además por Loretta Swit, Jamie Farr, William Christopher, Wayne Rogers, McLean Stevenson, Gary Burghoff, Mike Farrell, Harry Morgan y David Ogden Stiers, permaneció en pantalla hasta 1983. Su episodio final se convirtió en el final de temporada televisivo más visto de la historia de los Estados Unidos. Alda recibió 21 nominaciones a los premios Emmy por su trabajo en la serie, tanto por su actuación como por los episodios que dirigió y escribió, y ganó cinco.

El impacto de Hawkeye tampoco se acabó cuando terminó la ficción. Alda contó que todavía se le acercan médicos para decirle que verlo en M.A.S.H. los inspiró a elegir esa profesión. “Ni uno solo me ha dicho que les haya inspirado a ser actores”, comentó entre risas.

Alan Alda, Leslie Nielsen y Wayne Rogers en M.A.S.H.

La carrera de Alda continuó mucho después de la serie. También dirigió y protagonizó Las cuatro estaciones, estrenada en 1981, una película que años más tarde tuvo una adaptación como serie de Netflix. En 2004 fue nominado al Oscar por su papel en El aviador, dirigida por Martin Scorsese, y años después interpretó al senador Arnold Vinick en The West Wing, actuación por la que consiguió su sexto premio Emmy.