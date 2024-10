La decisión de Liam Neeson sobre su vida sentimental que impactó a todos: “Estoy retirado”

En la mayoría de las entrevistas que los actores y actrices brindan a razón de un estreno o de algún acontecimiento referido a su carrera, su situación sentimental suele ser un tópico transitado. No importa si están casados desde hace años, si se separaron hace poco tiempo o si desde hace años no se muestran acompañados; esta semana, le tocó a Liam Neeson, que forma parte de este último grupo.

El protagonista de La lista de Schindler brindó una entrevista a People y, cuando le preguntaron si estaba en pareja, no se anduvo con rodeos: “ En una palabra: no. Ya superé todo eso ”, indicó el actor de 72 años. La respuesta podrá sonar terminante, pero es consecuente con la situación que Neeson eligió hace mucho tiempo. El actor se casó con Natasha Richardson en 1994 y permaneció junto ella hasta 2009, cuando la actriz murió trágicamente por un hematoma epidural después de golpearse accidentalmente la cabeza mientras esquiaba.

Un año y medio después de la muerte de la estrella de Juego de gemelas, Neeson comenzó a salir con la empresaria Freya St. Johnston, pero tras dos años de romance, decidieron separarse. Desde ese momento, el actor no ha sido vinculado públicamente con nadie. Sin embargo, en 2016 reveló que estuvo involucrado sentimentalmente con una mujer “increíblemente famosa” .

En febrero de 2022, mientras brindaba una entrevista por el estreno de su película Agente secreto en el programa televisivo australiano Sunrise, Neeson admitió que “se enamoró” de una mujer australiana mientras filmaba en Melbourne. Sin embargo, dijo que no pudo expresar sus sentimientos porque era una persona comprometida. “Me encantó Melbourne, me encantó nuestro equipo australiano”, dijo. “Todos los departamentos eran excelentes, pero cada uno tenía su propia personalidad, ¿sabes a qué me refiero? Tenían un gran sentido del humor”, añadió. “Conocí a un par de amigos y me enamoré una vez mientras estuve allí, pero ella ya no estaba en el mercado ”.

A falta de una buena compañía romántica, el actor indicó que pasa la mayor parte del tiempo trabajando y haciendo “cosas simples”, como ver películas junto a sus hijos, Micheál, de 29 años, y Daniel, de 28. “Soy increíblemente afortunado. Nunca, nunca lo olvido, Incluso en un mal día en el set de una película, por ejemplo, me muerdo los labios y digo: ‘¡Vamos! No tenés nada de qué quejarte’. Y es verdad”, indicó. Refiriéndose, justamente, a sus hijos, el actor le dijo a People: “Creo que Natasha estaría orgullosa. Espero que así sea”.

Richardson viajó en 2009 a la ciudad de Québac con sus hijos y decidió tomar clases en el centro de esquí Mont Tremblant. Mientras practicaba, cayó por una pendiente y se golpeó la cabeza. En un principio se pensó que la lesión no era grave, puesto que ella misma hacía bromas sobre lo ocurrido y no quiso recibir atención médica. Sin embargo, dos horas después el panorama cambió y la trasladaron al hospital Montreal, donde entró en coma. Luego fue derivada al centro de salud Lenox Hill de Nueva York.

La situación empeoró drásticamente tras confirmarse que tenía muerte cerebral. Dos días después de la brutal caída, Natasha falleció de un “hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza”, precisaron los médicos. Estaba acompañada por sus seres queridos. “Liam Neeson, sus hijos, y toda la familia están sorprendidos y devastados. Están profundamente agradecidos por el apoyo, amor y rezos de todos y piden privacidad durante estos tiempos difíciles”, expresó el portavoz de la familia, Alan Nierob, en un comunicado en ese entonces.

Natasha Richardson y Liam Neeson fueron una de las parejas favoritas y más sólidas de Hollywood. Se conocieron en 1992 en Broadway mientras trabajaban en la obra Anna Christie del dramaturgo Eugene O’Neill. Pero, tuvieron un inconveniente: en ese momento, ella estaba casada con Robert Fox. Sin embargo, la química y la conexión que sintieron fue difícil de ignorar al punto tal que ella se divorció de su marido y apostó por el amor con su compañero de trabajo. En julio 1994 se casaron y en los dos años siguientes le dieron la bienvenida a sus hijos.

