Mientras el número de famosas que admitieron que tomaron Ozempic, conocida en el medio como “la droga de Hollywood”, para perder peso no para de crecer, Kelly Clarkson quedó en el ojo de la polémica . Es que la cantante y conductora que se mudó a Nueva York cambió de manera drástica su imagen y las especulaciones sobre cómo lo logró comenzaron a circular rápidamente. Lejos de esconder “su método”, la mujer que se convirtió en la heredera de Ellen de Generes en el mundo del talk show reveló su secreto tratando de ponerle un punto final a las versiones sobre su transformación.

En una charla exclusiva con la revista People, Clarkson contó en detalle cómo el cambio de vida que protagonizó tuvo un impacto positivo en su cuerpo. El primer cimbronazo lo sintió cuando se separó del agente Brandon Blackstock, con quien tuvo a sus dos hijos: River Rose, de 9 años, y Remington Alexander, de 7. Luego de esta ruptura, decidió abandonar Los Ángeles y mudar su programa de televisión, The Kelly Clarkson Show, a Nueva York.

Cambio de hábitos

“Me sentí muy infeliz en Los Ángeles y así fue durante varios años. Necesitaba un nuevo comienzo”, explicó y reveló que le pidió a la cadena de televisión NBC, la que emite su programa, cambiar de ciudad “por su salud mental”. Feliz en su nuevo hogar, Clarkson, de 41 años, reveló que las actuales actividades que comparte con sus hijos en la Gran Manzana cuando no está trabajando la ayudaron a ponerse en forma. “Salimos a pasear a los perros varias veces al parque”, compartió. “Y caminar por la ciudad es todo un ejercicio”, reconoció luego.

En relación con la dieta que sigue, explicó que comenzó a comer de una forma más “saludable”. “Bajé de peso porque escuché a mi médico; hace un par de años no lo hacía. Y el 90 por ciento de las veces soy muy buena en eso porque me gusta la dieta proteica. Soy una chica de Texas, así que me gusta la carne. ¡Lo siento, vegetarianos del mundo!”, bromeó. De esta forma, sin nombrar a “la droga de Hollywood”, Clarkson no le dio crédito al uso de Ozempic en su drástico descenso de peso.

Una revolución en la industria

Ozempic es una medicación que fue diseñada para el tratamiento de la diabetes, aunque luego se descubrió que logra resultados en pacientes con obesidad. El año pasado se volvió furor en Hollywood. Incluso, en medio de la entrega de los premios Oscar, el presentador Jimmy Kimmel no pudo dejar pasar la obsesión de las estrellas por este producto. “Todos se ven tan geniales. Cuando miro alrededor de esta sala no puedo evitar preguntarme: “¿Es Ozempic adecuado para mí?”, bromeó en uno de sus monólogos. Mientras tanto, y si bien la mayoría de las figuras del mundo del espectáculo guarda silencio sobre la popular droga, algunos admitieron haberla usado.

De Elon Musk a Oprah Winfrey

Elon Musk admitió haber tomado Ozempic para adelgazar

Durante una aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen, Amy Schumer criticó a las celebridades por mentir sobre tomar Ozempic. “Hace como un año lo intenté”, reveló la actriz. “Todo el mundo miente diciendo que come porciones más pequeñas”, se indignó. “Sé sincero con la gente”, añadió. “Cuando me hice una lipo, dije que me había hecho una lipo”, reconoció luego.

De una forma más abierta y sin vueltas, el empresario Elon Musk admitió haber usado Wegovy, una de las marcas aprobadas de la droga. Sucedió cuando un seguidor le preguntó en la red social X al respecto. “¿Cuál es tu secreto?”, escribió y elogió su físico. El 1 de octubre de 2022 el multimillonario respondió con un tuit “ayuno” y “Wegovy”.

Oprah Winfrey admitió haber utilizado un "medicamento recetado" para perder peso y apuntó contra quienes la critican Tony Avelar - AP

Después de meses de especulaciones, Oprah Winfrey reveló a la revista People en diciembre de 2023 que ella también había utilizado un medicamento recetado “como herramienta para controlar” su peso, aunque no aclaró el nombre del producto. “El hecho de que exista una receta médica para controlar el peso y mantenerme más saludable durante mi vida me parece un alivio, una redención, un regalo, y no algo por lo que esconderme y ser ridiculizada una vez más”, se defendió.

Otra famosa que compartió su experiencia con la droga fue Sharon Osbourne, aunque el resultado no fue el esperado. La presentadora contó en The Talk que enfermó después de usar medicamentos inyectables para bajar de peso durante varios meses. “Los primeros meses sentí náuseas. Todos los días sentía náuseas, me revolvía el estómago”, dijo. Si bien la estrella del reality The Osbournes no especificó qué medicamento usó, explicó que le hizo perder más de 13 kilos en cuatro meses.

Sharon Osbourne no tuvo una buena experiencia con la droga recetada para perder peso instagram.com/sharonosbourne

