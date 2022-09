Jennifer Lopez, Halle Berry y otros 11 famosos que vivieron en la calle antes de convertirse en estrellas

No todos los famosos han tenido una vida fácil, y sobre ello han hablado varios al referirse a delicados momentos que les ha tocado atravesar . Antes de convertirse en una estrella de Hollywood y protagonizar películas de la saga Jurassic Park, un amigo del colegio animó a Chris Pratt a vivir junto a él en la playa de Maui, en Hawái . El actor aceptó la oferta y viajó hasta allí. Consiguió trabajo en Bubba Gump Shrimp Company, pero seguía durmiendo en la playa. Estuvo un año completo viviendo a la intemperie. “Éramos un grupo de niños viviendo, acampando en la playa”, explicó el artista en un podcast en 2022. Finalmente, le ofrecieron un papel en una película y voló hasta Los Ángeles. Hoy vive con su segunda esposa, Katherine Schwarzenegger, en una lujosa mansión, como se pudo ver en la segunda temporada del programa de Netflix The Home Edit.

Jennifer Lopez

Continuar con la universidad no era lo que quería Jennifer Lopez para su futuro y así se lo transmitió a su madre: en lugar de eso, seguiría bailando. La cantante, actriz y empresaria se fue de casa a los 18 años y empezó a pasar las noches en el estudio de baile donde entrenaba. Meses después, su carrera despegó rápidamente y consiguió trabajo en Europa. “Empecé a dormir en el sillón del estudio de baile. No tenía hogar, pero era lo que tenía que hacer. Cuando regresé de Europa, me convertí en Fly Girl y me mudé a Los Ángeles. Todo sucedió en un año”.

Jacob Elordi

Jacob Elordi , antes de conseguir uno de los papeles principales de la exitosa serie Euphoria (HBO), se vio sin dinero y en la calle. “Tenía entre 400 y 800 dólares en el banco”, contó recientemente el actor australiano en una entrevista en la revista GQ. Cuando se mudó a Los Ángeles se alojó en la casa de un amigo y terminó durmiendo en su auto . Durante el rodaje del capítulo piloto, uno de los productores se dio cuenta de su situación y le consiguió una habitación en un hotel.

Hilary Swank

Hilary Swank hoy es una reconocida actriz, oscarizada por partida doble, pero creció en un parque de remolques. Durante su adolescencia, se mudó a California junto a su madre donde tuvo que vivir en un auto y se quedaron en una casa vacía durante dos meses. “Teníamos un amigo que vendía su casa y nos dijo: ‘no hay muebles, pero podés quedarte allí por la noche. Durante el día tenés que irte para que podamos intentar venderla”, relató en CBS News.

Sylvester Stallone

Antes de convertirse en Rocky Balboa, Sylvester Stallone no ganaba ni 50 dólares a la semana. Ante la falta de dinero, se vio obligado a vender a su perro, Butkus, para conseguir 50 dólares para comida. Durante ese tiempo, pasó las noches durmiendo en lugares como paradas de colectivo o en la puerta de oficinas de correo en pleno invierno. Luego, Stallone creó el guion de la película Rocky, se lo compraron por 35.000 dólares a cambio de que pudiera ser el protagonista y saltó al estrellato. Lo primero que hizo con el dinero fue recuperar a su perro, por el que tuvo que pagar 15.000 dólares.

Kurt Cobain

El líder de Nirvana, Kurt Cobain , antes de convertirse en una estrella, vivió en sofás, cajas de cartón, debajo de puentes... Cuando se lanzó Nevermind (1991), segundo disco de la banda y el que los lanzó a la fama, el cantante dormía en su auto. Pero no era la primera vez que dormía en la calle. En su adolescencia fue expulsado en repetidas ocasiones de su casa al no poder pagar las facturas. Cuando el cantante murió en 1994, acumulaba un patrimonio neto que se estima en 100 millones de dólares.

Kelly Clarkson

Antes de convertirse en una de las mayores historias de éxito de American Idol, Kelly Clarkson no tenía dónde vivir. La cantante se vio obligada a hacerlo en su auto después de que su departamento sufriese un incendio. Finalmente, regresó con su familia e hizo la audición para la primera temporada del programa que la lanzó a la fama.

Dwayne "La Roca" Johnson

Dwayne “La Roca” Johnson no tuvo una infancia fácil. Él y su familia fueron desalojados de su casa y se quedaron sin lugar donde dormir. No solo perdieron su hogar, sino que tuvieron que abandonar Honolulu (Hawái), donde vivían. Al final, terminaron por mudarse a un pequeño hotel en las afueras de Nashville, en Tennessee. El pasado febrero, el intérprete fue nombrado el actor mejor pagado del mundo en 2022 por la revista Forbes al ganar 270 millones de dólares.

Carmen Electra

Cuando ya se había convertido en una estrella de la televisión, había acompañado a Prince en su gira y había ganado una buena cantidad de dinero, a sus 20 años Carmen Electra se quedó solo con unos 5000 dólares a su nombre, después de que su novio le robara toda su fortuna. La actriz se quedó sin hogar. “Estuve un par de años sin hogar en Hollywood. Mucha gente no sabe esto”, relató en una entrevista en 2009.

Daniel Craig

Antes de que despegara su carrera como actor y de convertirse en James Bond, Daniel Craig se vio obligado a vivir en el banco de un parque. “Tuve que hacer cosas malas para sobrevivir porque no tenía dinero”, confesó el intérprete sin dar muchos más detalles. Contó que tuvo que trabajar a tiempo parcial en restaurantes para financiar su formación en teatro.

Halle Berry