Manu Urcera reveló por qué no tiene relaciones con Nicole Neumann los fines de semana

Mientras se prepara para afrontar una nueva etapa con la llegada de la paternidad ante el cercano nacimiento de su primer hijo junto a Nicole Neumann, Manu Urcera revela detalles íntimos de su vida con la modelo. Muy íntimos. El piloto contó que la pareja no tiene relaciones sexuales los fines de semana y explicó los motivos.

En una entrevista con el Pollo Álvarez, el deportista aclaró que, a pesar de las demandas profesionales y el embarazo, ambos encuentran tiempo y deseo para mantener su vida sexual activa y saludable.

En un momento de la entrevista, el corredor de Turismo Carretera reconoció que él y su esposa llevaban menos de un día sin tener relaciones. Tras ello, compartió que hay dos días de la semana en los que se toman un descanso debido a sus compromisos con las carreras de automovilismo. “Yo los fines de semana me voy a las carreras. Hay veces que no [tienen relaciones], que llegás cansado”, destacó el piloto.

Nicole Neumann y el piloto se casaron a finales del año pasado Archivo

Además, Urcera se refirió a cómo cree que será como padre. “Más o menos me lo imagino y, lo que no sé, lo pongo en YouTube y algo me sale, o lo llamo a mi papá o a algún amigo”, dijo. El entrevistado también contó cómo se preparan con Nicole de cara a los próximos meses. “Ahora ella se acuesta muy temprano, se levanta muchas veces a la noche y después duerme hasta más o menos tarde. Le pedí que empezara a dormir desde las 22 hasta a las 6. Sí o sí que se duerma de alguna forma para que el bebé, cuando nazca, agarre viaje con esa rutina. Me da temor porque en mi laburo necesito estar descansado”, cerró el corredor durante la charla con el periodista y conductor.

Neumann se encuentra en la dulce espera de su cuarto hijo y primero de Manu Urcera, con quien contrajo matrimonio a finales del año pasado. El anuncio del embarazo de la modelo tuvo lugar durante la boda de la pareja, celebrada a comienzos de diciembre en un campo escondido en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Semanas atrás, Yanina Latorre reveló cuál será el nombre del varón que nacerá en junio. A través del programa LAM (América TV), la panelista sostuvo que la modelo y el automovilista estaban entre dos nombres y que finalmente se decidieron por el que más resonó en los últimos meses. “El sexo es varón y el nombre es... se va a llamar Cruz”, anunció la mediática y agregó: “Estaban entre Vito y Cruz”.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron por civil el 8 de noviembre y semanas más tarde celebraron una gran fiesta rodeados de sus seres queridos Instagram @gegeneumann

A comienzos de este mes, Nicole disfrutó del espectacular baby shower que le organizaron su hermana Gege y sus amigas. Hubo juegos, regalos y mucho azul. ¿La temática? Automovilismo, por supuesto. Durante el festejo, la flamante mamá se lució con un vestido al cuerpo corto de manga larga en color marrón con unas botas. Al toque final se lo dio el moño celeste que llevó alrededor del cuello. Del encuentro también participó su hija Indiana, lo cual sorprendió a más de uno puesto que la modelo supo tener una relación un tanto conflictiva con la adolescente, quien actualmente vive con su padre Fabián Cubero. Asimismo, en las fotos de la celebración también se pudo ver a la más pequeña de las hermanas, Sienna y Allegra, quienes dijeron presente en el evento. En el baby showe también estuvo de visita Urcera. “El papá pasó a chismosear”, comentó Nicole divertida. Asimismo, la bisabuela del bebé también asistió, al igual que varias amigas de la modelo.

Nicole Neumann se mostró desde el gimnasio (Foto Instagram @nikitaneumannoficial)

Actualmente, Nicole Neumann atraviesa la recta final de su embarazo. Hace unos meses contó, en diálogo con la revista Caras, que esperaba un varón de “Tauro o Géminis”, por lo que el parto sería a finales de mayo o principios de junio, en tan solo unas pocas semanas.

A través de sus redes sociales, la modelo ha venido informando en detalle a sus seguidores sobre el avance de su embarazo y cómo se prepara para la llegada del bebé. Hace un par de semanas, mostró cómo son sus rutinas de entrenamiento y compartió el armado del bolso maternal que llevará al sanatorio cuando nazca su hijo.

