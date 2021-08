La emoción de Andrea Politti al recordar a su papá: “Murió en el exilio y no me pude despedir”

Este sábado, Andy Kusnetzoff recibió en PH: Podemos Hablar a la actriz y conductora Andrea Politti, al periodista deportivo Juan Carlos “Toti” Pasman, a la bailarina Silvina Escudero, al diseñador Santiago Artemis y al ilusionista Leonardo Tusam. Como cada programa, los invitados se animaron a avanzar al “punto de encuentro” y abrieron su corazón, revelando parte de su intimidad.

En una de las tantas consignas de la noche, el conductor preguntó quiénes tuvieron una relación especial con algún familiar. El primero en tomar la palabra fue Pasman, quién mencionó a su padre fallecido como la persona que más lo marcó en su vida. “Mi viejo fue el tipo que siempre estaba al lado mío. Yo competía (jugaba mucho al tenis), miraba el alambrado y estaba él. Me enseñó lo que es la vida, y ahora que soy papá digo: ‘¡Qué difícil que es!’”, expresó.

Al recordar su infancia, enseguida hizo referencia a su hermano Tomi, quién padece enanismo. “La primera operación fue a los 4 años, le tenían que quebrar tibia y peroné para ponerle un aparato para que crezca. Fueron años que veía a mi vieja no dormir, años dedicados a su salud. Pienso qué grosos que fueron mis viejos, cómo se la bancaron para ayudarlo a crecer y que hoy sea un tipo espectacular”, señaló emocionado.

A su vez, Andrea Politti fue otra de las invitadas que conmovió con su relato. Tras mencionar a su abuela Santina como “la verdadera actriz de la familia”, la conductora habló de su padre: un gran actor llamado Luis Politti, quien murió a los 47 años, en el exilio. “Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos meses fue el mejor padre del mundo. Se emocionó mucho cuando se enteró que yo iba a ser actriz”, reveló al tiempo que aclaró que nunca se pudo despedir.

“Se murió en el año 80, en el exilio, y no me pude despedir. Yo intuía que algo malo pasaba porque las cartas no llegaban. Llamé y me atendieron del cuarto de defunciones. Ahí se me cayó el teléfono. Me llevó mucho tiempo superarlo. Cada vez que llega el 14 de julio, la fecha en que falleció, siempre estoy triste, pero me pasa que haciendo teatro me encuentro con él”, confesó Politti, quien -con el tiempo- se enteró que tenía dos medias hermanas. “Hice el famoso ‘gente que busca gente’ y me pude encontrar con ellas. Estuvo muy bueno, pero no hay vinculo porque lo tenes que crear y construir”, remató.

LA NACION