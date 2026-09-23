La emotiva despedida de la exnovia de Presley Gerber, a días de su muerte: “Peleó con todas sus fuerzas por su vida”

La muerte de Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, generó conmoción en su familia y en su círculo cercano. El modelo murió el 20 de septiembre a los 27 años y, apenas dos días después, su expareja Lexi Wood publicó un extenso y emotivo mensaje para recordarlo. La modelo, de 28 años, compartió además fotografías, videos y recuerdos de la relación que ambos mantuvieron en 2022.

Wood publicó el homenaje el martes 22 de septiembre en su cuenta de Instagram. Entre las imágenes que eligió incluyó una nota que Presley le había escrito durante su relación: “Estoy muy orgulloso de vos, sos increíble, Lexi. Te amo, Pres”.

Y añadió: “Es difícil expresar con palabras lo que significa perder a alguien que fue una parte tan importante de mi vida durante tantos años”, escribió al comenzar su mensaje.

Y remarcó que, más allá de las distintas etapas que atravesaron juntos, hubo un vínculo que permaneció: “En cada etapa y en cada fase de nuestra relación, la amistad siempre fue fundamental”, indicó.

La modelo recordó a Gerber no solamente como su expareja sino como una persona que dejó una huella profunda en quienes lo conocieron. Según escribió, todos aquellos que “amaban a Presley y eran amados por él” lo consideraban “una de las personas más amables, abiertas, cariñosas y valientes”.

Cindy Crawford junto a su esposo, el empresario grastronómico Rande Gerber, y su hijo Presley, en 2002 GettyImages

“Amaba con tanta profundidad, con tanta pureza; era increíblemente romántico y considerado”, expresó Wood.

En su publicación también hizo referencia a una parte mucho más compleja de la vida de Presley: sus problemas de salud mental y su recuperación de la adicción. Wood destacó especialmente la decisión del joven de hablar públicamente sobre esas dificultades.

“Peleó con todas sus fuerzas por su vida y tuvo el valor de hablar abiertamente sobre esa lucha”, escribió. Y agregó: “Más que nada, quería usar su historia para ayudar a otras personas, y lo logró”.

La familia unida en la fiesta de Hallowen en la que Presley oficializó su romance con Lexi Wood, en 2022 Getty Images

Wood cerró el homenaje desde un lugar íntimo, al recordar los años compartidos y el vínculo que, según sus palabras, trascendió la relación sentimental.

“Me siento tan afortunada de haber compartido tantos años de amistad, tantos recuerdos y tanto amor con él”, escribió. Y cerró: “Siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, y todos lo extrañaremos por siempre”.

Gerber y Wood mantuvieron una relación breve en 2022 y decidieron hacerla pública en noviembre de ese mismo año. Poco antes de confirmar el romance habían asistido juntos a una fiesta de Halloween, organizada por Rande Gerber y vinculada a la marca de tequila que él cofundó.

La muerte de Presley ocurrió el 20 de septiembre. Según los registros policiales de Santa Mónica citados en los reportes sobre su fallecimiento, esa mañana las autoridades recibieron una llamada relacionada con una aparente sobredosis en un establecimiento de la zona. En el mismo aviso también se mencionaba un paro cardíaco.

La noticia golpeó especialmente a Cindy Crawford y al resto de la familia. Una fuente cercana declaró a People que la exsupermodelo estaba “completamente conmocionada” y “desconsolada” por la muerte de su hijo. Otra fuente cercana a la familia contó que la familia estaba “en estado de shock” y “profundamente apenada”.

Presley Gerber y su madre, la extop model, Cindy Crawford GROSBY GROUP

En particular, la fuente destacó el orgullo que Kaia, la hermana menor de Presley, sentía por la manera en que su hermano había decidido hablar de sus dificultades personales. “A Kaia le encantaba que él hablara tan abiertamente de sus problemas; su familia estaba muy orgullosa de que encontrara fuerza ayudando a los demás”, señaló.

En 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, Presley habló sobre su propia experiencia y explicó por qué consideraba importante contarla. “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo entonces.