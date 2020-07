La entrevista de Juana Viale con Cristian Castro que terminó en coqueteo

El sutil coqueteo de Cristian Castro con Juana Viale: "Estamos orgullosos de tí"

12 de julio de 2020 • 17:51

Esta domingo, en Almorzando con Mirtha Legrand , Juana Viale tuvo un invitado muy especial: Cristian Castro . Desde Santa Bárbara, California, el cantante presentó su último tema con un video grabado exclusivamente para el programa. Además habló de la muerte de su abuela y de sus ganas de realizar proyectos audiovisuales. Castro también aprovechó el momento para coquetear un poco con la actriz.

"Creo que los cantantes somos los que narramos el presente y hacía mucho que no hacía canciones del mundo, de la tierra, de la naturaleza, de dar gracias, de valorar un poquito la vida y a Dios. Es importante ahora voltear a ver un poquito la espiritualidad", expresó en referencia a sus últimos dos lanzamientos. "Estoy grabando cosas muy espirituales y me encanta, todo a partir de la partida de mi mamá Socorro, mi abuela, que me dolió muchísimo".

Socorro Castro falleció en el mes de abril y la pérdida causó gran desconsuelo a la familia. "Me duele mucho y hay mucha reflexión al respecto. Esta música es un homenaje que le hago a su devoción tan grande por el catolicismo", explicó.

Castro también expresó sus deseos de hacer proyectos vinculados a lo audiovisual. "Me gustaría hacer un soundtrack para alguna de tus películas Juani, y me gustaría cantar para tí", dijo haciendo un leve coqueteo con la actriz, que comenzó a reírse y cambió de tema, preguntándole cómo estaba su mamá, Verónica. "Mi madre muy ilusionada de que platique contigo, te manda muchos besos", continuó en su plan seductor.

"Me gustaría que se haga una serie sobre mi vida, no sé quién puede hacer el papel de Cristian Castro, pero lo vamos a encontrar en Argentina, estoy seguro", dijo retomando el tema de proyectos a futuro. "Me han ofrecido hacer un reality show, acompañándome a los recitales y en el día a día. Eso es algo que seguramente hagamos en breve", reveló. "También me interesa hacer una película. Ojalá que tu seas mi protagonista", volvió a disparar. En ese momento, los invitados comenzaron a reírse. "Mucha onda hay acá, ¿Qué está pasando?", se escuchó decir detrás de cámara. Mientras tanto, Juana, con un poco de pudor, dejó pasar el comentario. "Bueno, pasame el guión, yo leo", remató.

"Me gustaría hacer de actor próximamente. Los cantantes siempre hicieron cine en algún momento, quizás no buen cine como el que haces tu, pero es bueno tener una película", continuó Cristian, sin desaprovechar la oportunidad de elogiar a la actriz.

Al despedirse, el intérprete de "Azul" le mandó saludos a Mirtha, y le agradeció a Viale por lo que está haciendo hoy en día. "Juanita, te doy un abrazo muy fuerte y una bendición tremenda desde el corazón mexicano que tengo. Gracias por tomar ese lugar de doña Mirtha, estamos muy orgullosos de tí y de lo que estás haciendo allí".