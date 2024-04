Cristian Castro: a semanas de su escandalosa separación, el cantante ya tiene nueva novia

Escuchar

Luego de su escandalosa separación de Mariela Sánchez, con quien terminó su relación a finales de febrero, Cristian Castro volvió a abrir su corazón y ya tiene nueva novia. El cantante utilizó su cuenta de Instagram para presentarle al mundo entero a la mujer que se adueñó de su corazón.

“Mi novia hermosa”, escribió en una historia de Instagram junto a una fotografía de él con la mujer llamada Ingrid Wagner . La pareja posó vestida de gala dentro de un teatro, justo antes de presenciar un espectáculo. En la fotografía ambos lucen sonrientes mientras miran hacia la cámara que retrato el momento.

Cristian Castro junto a Ingrid Wagner, su nueva pareja

Según se puede ver en su perfil de Instagram, Wagner es abogada, artista plástica y madre de cinco hijos . En sus publicaciones se pueden apreciar algunas de sus obras, algunas inspiradas en sus herederos y en el amor que tiene por su familia.

Aún no se sabe en qué contexto se conocieron, ni desde cuando están disfrutando del amor, pero lo cierto que es que ambos lucen felices en su primera aparición pública, la cual sucedió este último domingo por la noche.

Este nuevo romance llega luego de la escandalosa separación que el artista experimentó hace tan solo algunas semanas. “Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme”, aseguró Sánchez durante una nota con Intrusos, en donde contó un poco más sobre la ruptura. “No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, aseguró la cordobesa, dando a entender que se había puesto celoso por una foto que ella tenía con un amigo, el cual considera como hermano.

En medio de la ruptura, también se filtraron unos audios que el intérprete de “Azul” le envió a otras mujeres. Ángel de Brito relató que la estrategia de conquista del cantante es enviar “siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida”. Acto seguido, reprodujo en vivo los audios que salieron a la luz con la voz de Cristian Castro. “Qué hermosa que sos, mi amor. Qué guapa cara que tienes. Tan jovencita... ¿qué tenés, 24 o 25?”, se escucha decir al cantante mexicano.

En otros fragmentos, se puede escuchar la voz del cantante mexicano en frases como: “Conozcámonos, que es lo que más quiero en la vida”; “Mi amor, qué bien te ves en la Torre Eiffel; me hubiese gustado estar ahí con vos” o: “Quiero tu lengua, quiero sentir la saliva”.

Al parecer, el modus operandi del artista es siempre el mismo: contactar a las mujeres que le gustan a través de mensajes, luego enviarles algún audio para demostrar que es él y por último invitarlas a salir, incluso en algunas ocasiones invitarlas a ir de viaje a diferentes destinos del mundo. “Era recurrente el tema de invitarlas al show, recurrente el tema de los viajes a Japón, a París, etc.”, aseguró De Brito, al revelar los audios subidos de tono que le enviaron algunas de estas mujeres que el cantante intentaba conquistar.

Sin embargo, en el último tiempo parecía haber sentado cabeza. “Vengo siguiendo a una chica secreta. Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años. ¿Es mi secreto? Sí. Quizá no me lo digo a mí mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. Ella está acá en Buenos Aires. Y siento que acá se mueve bien la industria de la música”, decía a finales de septiembre durante una entrevista en LA NACION. Lo único cierto hasta el momento es que las argentinas parecieran estar haciendo estragos con el corazón del mexicano.

LA NACION

