Intenso, pero fugaz, así fue el noviazgo que tuvo durante dos meses Cristian Castro con Mariela Sánchez. Pese a que decidieron armar las valijas e ir juntos a México, donde la cordobesa conoció a Verónica Castro, su suegra, todo terminó en escándalo y separación. Sin embargo, en las últimas horas no solo se conoció que el artista ya está en pareja con otra mujer, sino detalles estremecedores sobre su última relación.

Cristian Castro y su novia en la playa de Punta del Este

Fue Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece) quien contó aristas de la última historia de amor del intérprete de “Azul” que dejaron a más de uno sin palabras. “Nuestro amigo Maximiliano Lumbia, biógrafo de la familia Castro, nos dio esta información”, dijo y tomó su teléfono celular para leer el mensaje que el hombre le había enviado, el cual decía: “Aparentemente, la usó a Mariela Sánchez para no ir solo a México”.

“Tenía todo planeado para que no le pregunten por qué no besó a sus hijos y del lesbianismo supuesto de su madre, que fue una maldad de Yolanda Andrade, y de las conversaciones que tuvo con Verónica Castro con menores de edad. Hay una denuncia en México”, continuaba el texto.

Además de mencionar que Castro utilizaba a la corredora inmobiliaria para “tapar” otras cosas, Lumbia señaló que mientras el cantante estaba con Mariela en Carlos Paz, hacía de las suyas. “En el mismo momento que estaban en Carlos Paz viviendo en la casa de Mariela, él le escribía a otras chicas. Son terribles los WhatsApp que hay. Él le decía que la amaba y que la había esperado toda su vida y después la echó”, indicó.

Como si todo eso fuera poco, el biógrafo reveló que él ya está nuevamente en pareja: “Él ya está con otra. Está en Los Ángeles con la chica por la cual dejó a Mariela”. Además, mencionó algunos datos de la mujer que le robó el corazón: “Se conocen desde el 2020. Ella se llama Miriam”.

Mirian, la nueva novia de Cristian Castro

Tras el revuelo que se generó con la última información, la mujer decidió poner sus redes en modo privado, por lo que solo se puede leer la descripción de su perfil en Instagram, en donde se define como “abogada, de sagitario y resiliente”.

Qué dijo Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro

Hace una semana, Mariela habló con Intrusos (América TV), fue contundente sobre una posible reconciliación y dio indicios de qué fue lo que causó la pelea por la que decidió armar sus valijas y volver a la Argentina.

“No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, aseguró, dando a entender que se había puesto celoso por una foto que ella tenía con un amigo, el cual considera un hermano.

Mariela Sánchez reveló el motivo por el que se separó de Cristian Castro

Y completó: “Frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022, porque son las historias que arma iCloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”.