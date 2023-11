escuchar

Friends estuvo a punto de incluir en su guion un escándalo amoroso que tenía al personaje de Matthew Perry, Chandler, como protagonista. Sin embargo, el actor logró convencer a los guionistas de la exitosa ficción para que cambiaran parte de un episodio en el que se suponía que la estrella engañaba a su compañera en la pantalla, Monica (Courteney Cox), y finalmente logró que los escritores descartaran la idea.

Según informó TMZ, Lisa Cash, quien apareció como extra en el capítulo de 1999 The One in Vegas: Part 1, contó que su papel en el episodio habría sido mucho más controvertido si Perry no hubiera intervenido para cambiar los planes.

En declaraciones al mismo medio, la actriz dijo que la escena en cuestión giraba en torno al personaje de Cox y mencionó que una discusión con Chandler después de que ella almorzara con su exnovio, Richard (Tom Selleck), se hubiese agravado si el personaje de Cash hubiese entrado en acción como tercera en discordia. La escena tenía previsto mostrar una infidelidad que podría haber cambiado la dirección de la serie en lo concerniente a estos protagonistas.

“Entré como estrella invitada y estaba muy emocionada”, dijo Cash a TMZ. “La escena consistía en que Chandler y Monica estaban discutiendo en Las Vegas acerca de almorzar con Richard. Inicialmente en nuestro guion, Chandler va a la habitación de un hotel, pide servicio de habitaciones y yo aparezco como una trabajadora del lugar. Terminamos hablando, riendo y conectando y Chandler termina engañando a Monica con mi personaje”, reveló la actriz.

“Lo habíamos ensayado y todo”, continuó Cash. “El día antes de filmar frente a una audiencia en vivo, me dijeron que Perry fue a ver a los guionistas y les dijo que el público nunca perdonaría a Chandler si engañaba a Mónica. ¡Probablemente tenía razón! Eso posiblemente habría cambiado el curso de la ficción y de su personaje”.

Perry y Cox, en la piel de Chandler y Monica, en un episodio de Friends

Pensando en la reacción negativa que los fanáticos de Friends podrían haber tenido entonces contra Chandler, Perry no aceptó estas líneas y les dijo a los escritores que eliminaran la escena.

Cash resalta por ello que fue una buena decisión finalmente optar por no incluir esa posibilidad en el texto. Si bien la escena en particular nunca llegó a la televisión, la actriz secundaria sí participó del episodio, interpretando a una azafata en una escena entre Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston).

Perry, de 54 años, murió la semana pasada tras ser encontrado inconsciente en su jacuzzi. Interpretó al personaje de Chandler en la popular serie de televisión durante diez años, entre 1994 y 2004. Sus excompañeros de la sitcom, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, asistieron juntos a darle el último adiós en su entierro en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado Hollywood Hills, Los Ángeles. La liturgia fue una ceremonia íntima y privada en la cual se hicieron presentes también sus familiares y amigos más cercanos.

Schwimmer, Aniston, Cox, LeBlanc, Kudrow y Perry, los protagonistas de Friends GETTY IMAGES

Tras conocerse la noticia de la muerte del actor, los protagonistas de Friends tuvieron un conmovedor gesto que emocionó a los fanáticos al compartir un comunicado conjunto de despedida a su colega y amigo. “Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia”, indica el texto publicado por la revista People.

“Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, a medida que estemos en capacidad de hacerlo. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, agregaron.

Perry, quien padeció problemas de adicciones a lo largo de su vida, fue encontrado inconsciente en su casa y posteriormente se informó que había muerto, según dijeron fuentes policiales a medios estadounidenses. Días atrás, se conocieron los primeros resultados del examen toxicológico a su cuerpo. Según informó TMZ, los resultados preliminares del examen toxicológico al cadáver no detectaron la presencia de metafetaminas ni de fentanilo en el organismo.

LA NACION