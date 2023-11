escuchar

La muerte de Matthew Perry es un golpe que no deja de doler en el corazón de los fans de Friends. La sitcom sobre el grupo de amigos es uno de los títulos clave de las últimas décadas, y durante su emisión original, sus repeticiones y su llegada al mercado streaming, fueron varias las generaciones que disfrutaron de los enredos de estos queribles personajes. Será por eso que el adiós a Perry convoca a masivas despedidas en las redes sociales, donde los fans comparten fotos, recuerdos y muchas de las icónicas escenas que protagonizó a lo largo de los 236 episodios que tuvo la ficción televisiva.

Luego de ver y rever viejos capítulos, varios usuarios comenzaron a hacer una reinterpretación de determinados clips que están atravesados por la presencia (o la ausencia) de Chandler Bing, el personaje que interpretó Perry en la sitcom. De esa manera, algunas escenas se vuelven mucho más dolorosas frente a la partida del actor , que tenía solo 54 años al momento de ser hallado sin vida en su casa en Los Ángeles.

Una de las escenas que vista hoy provoca un gran impacto, encuentra a Phoebe (Lisa Kudrow) en la cafetería junto a sus amigos, el punto de encuentro del grupo desde los primeros episodios de la sitcom. Taza en mano, ella comenta que hace mucho tiempo los seis no están reunidos. Inmediatamente, Monica (Courteney Cox) le advierte que eso no es así, porque el sexteto está completo ahí mismo, pero Rachel (Jennifer Aniston) la corrige y le responde que falta Chandler. Efectivamente, su lugar está vacío.

Otra escena encuentra a Chandler al cuidado de la bebé Emma -hija de Rachel y Ross-, cuando accidentalmente tira una vajilla. En ese instante, y consciente de la gravedad del accidente que causó, asegura: “Yo seré el primero que se muera”, en una casualidad notable teniendo en cuenta que el propio Perry fue el primero del grupo en fallecer.

Desde luego que la amistad entre Chandler y Joey (Matt Le Blanc) es uno de los bromances (como suele referir el público norteamericano a los vínculos de amistad muy afectivos entre dos hombres) más conmovedores de la televisión. Amigos íntimos, confidentes y aliados incondicionales, ambos disfrutan enormemente la compañía del otro y sufren sus eventuales ausencias. Y en ese sentido, la secuencia que provoca una melancolía muy especial es la de Joey muy feliz, ubicado en su departamento y acomodado en su sillón favorito, a punto de encender la televisión. Pero ese momento de plenitud pronto se convierte en uno de profunda melancolía cuando mira a su costado y comprende que allí no se encuentra Chandler, su gran compañero de sillón (quien se había mudado ). Se trata de una imagen especialmente impactante, que simboliza la gran amistad no solo entre esos dos personajes, sino también entre ambos actores.

Joey y Chandler, un adiós que duele Captura

También protagonizada por estos dos amigos, hay un momento muy emotivo en el que Joey abraza intempestivamente a Chandler, ante la tristeza que les significa el dejar de vivir juntos en el departamento que compartían.

En el quinto episodio de la séptima temporada, Monica y Chandler deben sacarse una foto para celebrar su compromiso, pero él no consigue lograr una sonrisa espontánea. Después de varios intentos fallidos, ella se pone nerviosa y le dice: “¿Qué te pasa en la cara? Se supone que esta imagen dirá ‘Geller y Bing se casarán’ y no ‘Mujer local salva a un imbécil que se estaba ahogando’”. Cuando el fotógrafo comienza a reírse del chiste de Mónica, ella responde: “Oye, no te rías de él, es mi imbécil ahogado”, un apodo que resuena teniendo en cuenta que el actor murió ahogado en su jacuzzi.

Envuelto en una crisis personal, Chandler no puede evitar mortificarse al considerar que su destino puede que sea jamás enamorarse. Y debido a eso, le pregunta a Joey si él y su potencial pareja lo invitarían a pasar tiempo con ellos. En este contexto, la frase que toca una fibra muy especial la pronuncia el propio Chandler cuando asegura que “va a terminar solo”, otra triste coincidencia con la vida de Perry que, efectivamente, murió solo en su casa en Los Ángeles.

Por último, resulta especialmente emotivo para el público de Friends que Chandler sea el último de los personajes en pronunciar una frase en la escena final de la serie. Cuando los protagonistas se retiran de ese departamento que fue el escenario en el que todos protagonizaron innumerables momentos de felicidad y emoción, Chandler cierra el telón con un chiste, que marca el adiós a una historia que siempre existirá en el corazón del público amante de las comedias televisivas.

El adiós de sus amigos

El elenco de la serie "Friends" GETTY IMAGES

Luego de un silencio de muy pocos días, los compañeros de Matthew Perry en Friends, elaboraron un comunicado en conjunto, en el que expresaron el dolor que les significa la temprana muerte de su amigo. “ Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia ”, indica el comunicado publicado por la revista estadounidense People. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, a medida que estemos en capacidad de hacerlo. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”.

Por otra parte, los creadores de Friends, Marta Kauffman y David Crane, y el director Kevin Bright emitieron un comunicado conjunto lamentándose por la muerte de Perry, recordando al actor por su “gran inteligencia” y por ser siempre “la persona más divertida de la sala”.

Matthew Perry estaba convencido de que el papel de Chandler Bing era para él GETTY IMAGES

“Estamos conmocionados y muy, muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew”, dijeron en un texto que compartieron con el sitio Deadline. “Todavía nos parece irreal”, expresaron.

“Lo único que podemos decir es que fue una enorme bendición haberlo tenido en nuestras vidas”, añadieron antes de referirse a su trabajo en la sitcom. “Tenía un talento brillante. Es común decir que los actores hacen suyos los papeles, pero en el caso de Matthew, no hay verdad más certera. Desde el primer día que lo vimos encarnar el papel de Chandler Bing, supimos que no iba a haber otra persona para ese rol”, aseguraron.

Marta Kauffman, cocreadora de la serie 'Friends' junto a David Crane Facebook: Marta F. Kauffman

Además, halagaron a Perry como persona. “Siempre apreciamos la alegría, la luz y la gran inteligencia que aportaba a cada momento, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. También era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado”.

Como despedida, jugaron con el concepto que utilizaban siempre para titular los episodios: “Enviamos todo nuestro amor a su familia y a sus amigos. Este es realmente ‘el episodio en el que nuestros corazones se rompen’”.