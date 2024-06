La ex de Rolando Barbano habló de la polémica con Marina Calabró: “Tiene que hacerse cargo él”

Escuchar

Luego del escándalo que generó el incómodo momento que vivieron en la entrega de los Martín Fierro Rolando Barbano y Marina Calabró, habló una de las protagonistas más buscadas: Micaela Mendelevich, la exmujer del periodista de policiales y madre de sus dos hijos. Lejos de mostrarse molesta por lo sucedido, explicó que tiene buena relación con “Rolo”, que no piensa volver con él, que Barbano y Calabró no son pareja, que prefiere dejar a sus hijos al margen del conflicto y explicó el posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

El momento del desaire y la voz de los protagonistas

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

Todo comenzó el domingo pasado cuando la periodista y politóloga subió al escenario para recibir el premio a la Mejor columnista de espectáculos. “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos. Gracias a todos”, cerró su discurso, mientras las cámaras mostraban a Barbano con gestos de cierta incomodidad. Cuando le tocó agradecer a él su galardón por su trabajo como periodista de policiales, no la nombró a su compañera de Lanata sin filtro en ningún momento. Y los abucheos en La Rural surgieron de inmediato.

Ayer, minutos antes de entrar a Radio Mitre, el conductor de Cámara del crimen fue abordado por la prensa, luego de que Calabró le pidiera disculpas públicas. “¿Aceptaste las disculpas?”, le preguntaron en declaraciones recogidas por el ciclo Desayuno Americano (América). “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano.

Por su parte, y al margen de su pedido de disculpas, Calabró habló previo a su entrada a la radio, en Recoleta. “¿Son novios o no?”, indagaron los periodistas al verla llegar. “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, respondió.

“Tiene que hacerse cargo él”

Si bien se especuló con la idea de una posible reconciliación de Barbano con su ex, fue la propia Mendelevich quien dio por tierra con esas versiones. Además, habló de cómo es su relación con el padre de sus dos hijos y de la historia que subió a Instagram con una taza de Londres en la mano y que de inmediato muchos relacionaron con el viaje que Calabró le había regalado a “su amor” y que Barbano finalmente no aceptó.

“Estamos separados hace un año y medio con Rolo. Estamos separados, pero nos llevamos muy bien. Vamos a ser familia siempre, tenemos dos hijos muy hermosos. ¿Vieron que lindo estaba Roquito (Rocco) en los Martín Fierro?”, arrancó su charla con Intrusos. Si bien rogó que la dejen ir porque estaba llegando tarde a la radio, accedió a responder las consultas de Florencia de la V.

“Solo te quiero preguntar por el posteo que hiciste en Instagram con la taza de Londres”, disparó la conductora. “¿Tiene algún significado en especial?”, agregó. “¿Viste mis dibujos en Instagram? Instagram es mi portfolio, yo laburo de dibujante y tengo un programa de radio que se llama Finjamos demencia, acotó. Sobre la taza puntualmente, aclaró: “Sí. Se olvidó la taza Rolo en casa. En realidad no se la llevó cuando nos separamos. Está la taza en casa. Pero yo no sabía nada de Londres”, aclaró.

Sobre el final de la charla, Mendelevich prefirió no hacer referencia a lo que sintió su hijo durante la entrega de premios -”No hablemos de eso, tiene 12 años. Está bueno dejar a los chicos afuera”, dijo tajante- y aclaró que no tiene relación con Calabró: “No, cero, no tengo vínculo con ella. Estamos separados con Rolo, nos llevamos bien, y yo tengo mi vida y él la suya . Y está todo en orden”, siguió. “No me llamó la atención lo que pasó. Todo bien, es la vida de Rolo y tiene que hacerse cargo él ”, completó y confió que se ven y hablan todos los días.

Minutos después, en una breve nota con LAM, Mendelevich agregó algunos conceptos más: dijo que no lo notó incómodo en la entrega de los Martín Fierro y aseguró que Marina y Rolando no son pareja. “No tengo nada que decir de algo que no me compete. Tengo mi vida, yo soy re perfil bajo, no me gusta esto, no me gusta nada”, siguió.

Además negó la posibilidad de una reconciliación con ella. “Yo estoy muy contenta en pareja. Esto no es lo mejor para una pareja. No es muy cómodo. Pero bueno”, explicó. Por último, confesó que felicitó a su ex por el galardón: “Me pareció re lindo que comparta un logro tan importante de su carrera con su hijo”.

