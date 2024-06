Marina Calabró y Rolando Barbano, detrás del desaire público, una agridulce reconciliación

Escuchar

Durante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio 2022 y 2023 que emitió América anoche, Marina Calabró ganó la estatuilla a la mejor Columnista de espectáculos y se la dedicó a Rolando Barbano, su compañero de Lanata sin filtro (Mitre), también nominado. “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos”, dijo. Y le brillaban los ojos. Se la notaba enamorada y los colegas, atentos a la situación, aplaudieron conmovidos. Pocos minutos después le tocó a Barbano, que ganó el premio al mejor Columnista de policiales. Todos esperaban que también él le dedicara unas palabras a la periodista como una respuesta amorosa y porque la pareja acababa de reconciliarse hace apenas unos cuantos días. Sin embargo, él no la mencionó. Fue un momento incómodo que no pasó desapercibido para los presentes, que abuchearon la actitud del periodista. Y tampoco les gustó a los televidentes que lo comentaron en las redes sociales y convirtieron el desaire en viral.

Dicen quienes conocen a Barbano que a él no le gustó nada la dedicatoria de Calabró porque su hijo Rocco lo había acompañado a la ceremonia y no quería que el chico pasara un momento incómodo. Por otra parte, la pareja acaba de reconciliarse y él no quería hacerlo público. Al menos, por el momento.

Consultada por LA NACIÓN, Calabró aseguró: “Dije lo que me nació”. Y prefirió no decir nada más para no hacer más grande esta anécdota que les cayó mal a todos, claro. Barbano, en cambio, no quiso hablar del tema.

Miradas cómplices y un frustrado tatuaje

Calabró y Barbano se conocieron trabajando en Lanata sin filtro , el programa de radio Mitre que conduce Jorge Lanata y en el que ella es columnista de Espectáculos y él, de Policiales. La buena onda entre ellos se dio desde el primer día y con el tiempo sus compañeros empezaron a notar miradas cómplices y risitas nerviosas.

Empezaron a salir en octubre de 2023, pero blanquearon su relación unos meses después. La mismísima Mirtha Legrand le preguntó a Barbano si eran ciertos los rumores. “¿Es verdad que estás saliendo con Marina Calabró?”, quiso saber La Chiqui. Y él, intentando mantener su bajo perfil, respondió: “Quién pudiera. La realidad es que yo de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo y tengo dos hijos, uno de 11 años, Rocco, y Nina, de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos en televisión”.

Tiempo después, Calabró contó que se dieron el primer beso el 29 de octubre de 2023 y que la relación iba tan bien que hasta habían decidido hacerse un tatuaje juntos, a modo de compromiso. “Todavía no encontramos el diseño indicado. Queríamos tatuarnos el 29 de octubre, día de nuestro primer beso. Probamos con los números romanos, pero no nos convenció porque si le ponés el año queda muy largo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”, contó ella entre risas en el ciclo de eltrece Poco Correctos. Y agregó que decidieron que sería una figura simbólica, pero nunca la encontraron. El tatuaje, entonces, quedó para otro momento.

Todos creían que la historia de amor iba viento en popa, especialmente porque ya hablaban de compartir un tatuaje. Por eso la noticia de la separación sorprendió a muchos. Estuvieron juntos seis meses hasta el pasado abril. Se dijo que él se había reconciliado con su exmujer y madre de sus hijos, Micaela Mendelevich, pero solamente fue un rumor. Consultado en ese momento por un cronista de LAM (América), Barbano dijo: “Estoy separado hace un año. Micaela es la mamá de mis hijos y siempre lo va a ser. No la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos. No tengo ganas de hablar del tema. Es un momento triste para mí y para Marina, también”.

En tanto, Calabró -que también se había separado el año pasado del director comercial del Grupo América, Martín Albrecht, con quien estuvo diez años- se mostraba feliz y entusiasmada de haber vuelto a apostar al amor aunque con el correr de las semanas el romance pareció desaparecer. “Soy demasiado llorona y no quiero llorar. Ojalá podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz”, contó ella también en LAM. Hasta ahí se sabía y públicamente, o por lo menos hasta anoche, Calabró y Barbano estaban separados.

Sin embargo, ayer en la ceremonia quedó en evidencia que se reconciliaron. Y según pudo saber LA NACIÓN, esta segunda vuelta ocurrió hacen algunas semanas, aunque habían decidido no blanquearlo... O al menos eso es lo que creía él, según parece.

