Rolando Barbano rompió el silencio y habló del pedido de disculpas de Marina Calabró

Escuchar

Este domingo 16 de junio se celebró una nueva edición del Martín Fierro de Radio pero, lejos de hablar de quiénes fueron los ganadores del premio que entrega cada año la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los protagonistas de la noche fueron Marina Calabró y Rolando Barbano. Es que al momento de recibir el premio a la Mejor columnista de Espectáculos, la hija del recordado ´Cala´ le hizo a su colega una declaración de amor que no fue correspondida. Tras varias especulaciones, el especialista en policiales quiso dar por finalizado aquel incómodo capítulo y rompió el silencio.

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre, día en el que oficializaron su relación

Minutos antes de entrar este martes a Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) el conductor de Cámara del Crimen (TN), junto a Ricardo Canaletti, fue abordado por la prensa luego de que su expareja pidiera disculpas públicas al desnudar sus sentimientos sobre el escenario de La Rural. “¿Aceptaste las disculpas?“, le preguntaron en declaraciones recogidas por Desayuno Americano (América). “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano.

Al escucharlo, los cronistas quisieron saber cómo estaba viviendo esta situación de tanta exposición. “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”, sentenció.

Por su parte, ella habló unas horas antes, previo a su entrada a la radio, en Recoleta. “¿Son novios o no?”, indagaron los periodistas al verla llegar. “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, respondió.

Así fue el pedido de disculpas de Marina Calabró

“Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir: ‘A mi amor’”, comenzó diciendo la hermana de Iliana Calabró este lunes a la tarde en su programa de radio El Observador, al referirse a la polémica que protagonizó la noche anterior tras dedicarle el Martín Fierro a la persona con quien estuvo de novia durante seis meses.

Y siguió: “Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, señaló. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, cuestionó.

En esa línea, mencionó que su discurso fue “genuino y sin intenciones de hacer sentir mal” a alguien. “Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”, señaló. “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”, dijo refiriéndose a su ex, quien durante la velada estaba acompañado de su hijo Rocco.

En varias oportunidades, Calabró explicó que, como no creía que iba a ser galardonada, no preparó un discurso, sino que todo lo que dijo fue espontáneo. “Es lo que surgió del corazón y de las tripas”, le explicó a Nancy Duré luego de bajar del escenario.

LA NACION