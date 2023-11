escuchar

La gurú de estilo de vida y actriz Gwyneth Paltrow, de 51 años, lanzó una vez más su tradicional lista de regalos navideños (aunque los artículos propuestos tienen poco de tradicional). Algo tan habitual en estas fechas como Mariah Carey y su “All I Want for Christmas is You”. Tal como pasó el año pasado, la lista ha sido dividida en diferentes categorías en la página web Goop, su empresa de productos y consejos de bienestar. La más comentada es la titulada “Ridículo pero Increíble”, que incluye 517 artículos.

La lista contiene regalos de todas las formas ; tanto peculiares como útiles. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos, aunque escasean los más económicos. Los más caros: una pulsera de oro de 18 quilates con forma de ola, cuyo precio asciende a 29.400 dólares; un Rolex “cotidiano y muy atractivo”, que asciende a 28.000 dólares; o un jarrón japonés con forma de templo pintado a mano de 16.752 dólares. Entre los más baratos se encuentran unos filtros de té biodegradables, de 14 dólares, o unas bombas de baño “de gemas sexuales para despertar los sentidos”, de 15 dólares.

Como cada año, la excéntrica lista ha sorprendido con algunos productos comestibles navideños particularmente peculiares, de un queso parmesano de 24 años cuyo precio roza los 400 dólares a un panettone “especial” de 64 dólares, incluyendo en la lista unos macarons dorados “demasiado bonitos para comerlos” con un valor de los 163.50 dólares. Además, para la empresaria, la decoración de la mesa en Navidad puede que sea más importante que la propia comida, pues en la lista se encuentran artículos como una vela de Papá Noel con perfume a chimenea (US$ 69,80), un sable de champagne (US$ 198,49) para “abrir la botella de cava como un guerrero”, o unas servilletas de cóctel con estados civiles “casado, soltero, de fiesta” (US$ 47,99).

Los objetos sexuales han adquirido mucho protagonismo en este 2023. Una retahíla de excéntricos y desconocidos juguetes completan la lista en general. Un dildo de oro de 24 quilates cuyo precio asciende a casi 15.000 dólares figura como uno de los artículos más caros de la extensa lista. Además, un vibrador de doble forma (por arriba es una gruesa esfera y por debajo tiene una figura alargada) es el tercer artículo más vendido, según se puede observar en los filtros de compra. Ayuda que su precio roce los 100 dólares. ¿Otros regalos para la pareja? El Vecino, un masajeador para partes íntimas “para principiantes”, o una almohada sexual para facilitar cualquier posición.

Un año más, lo más curioso de la lista que propone la actriz son algunos peculiares artículos que no tienen mucha utilidad en sí mismos, o cuyos precios alcanzan cifras descomunales. En la lista, podemos encontrar una ducha “con una forma especial” por el módico precio de casi 118 dólares, un telescopio inteligente que promete “una experiencia inmersiva para ver las estrellas” cuyo precio asciende a 4900 dólares, o un gong japonés “para sonar con un tono claro y profundo” (un gran disco metálico que va colgado en un soporte y se toca golpeándolo con una maza), con un valor de 2000 dólares. Ella misma es la protagonista del video de la campaña de publicidad , en el que recrea algunos de sus estilismos más icónicos, como el vestido rosa de Ralph Lauren que lució para recoger su Oscar por Shakespeare enamorado (1998).

Desde hace años, la estrategia de marketing seguida por Paltrow es un éxito. En 2020, puso a la venta una controvertida vela aromática a la que llamó “Esto huele como mi vagina”. A pesar de su elevado precio (82 dólares), el producto se agotó en la web en horas. “Evoca la sensualidad, la calidez y la intriga. Es una fantasía de seducción”, define la empresa que se encarga de su fabricación.

