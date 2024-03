Escuchar

Para los amantes de la moda, la ceremonia de entrega de los premios Oscar son mucho más que una premiación a lo mejor de la industria del cine: la previa al gran show, la alfombra roja, es lo que de verdad importa . Mientras las celebridades eligen entre los más destacados diseñadores las prendas que lucirán esa noche, el público aguarda verlos desfilar con sus lujosos diseños de gala. Algunas logran impresionar , incluso marcar tendencia. Otras, en cambio, llegan a las revistas por algún error imperdonable, o por protagonizar un completo desastre. Aquí, un repaso de los looks que causaron más impacto y los que despertaron las más duras críticas.

Los que sí

Lauren Hutton en 1975

El vestido de Lauren Hutton se destacó en la alfombra roja de 1975

Cuando Lauren Hutton eligió el rainbow dress con inspiración helénica de Halston para acudir a la gala de 1975 nunca imaginó lo que esa prenda iba a significar en la historia de la moda. La actriz y modelo, protagonista de El jugador (1974) y Gigoló americano (1980), que había sido invitada para oficiar de presentadora, deslumbró con su atuendo. Mientras ella lucía su figura con un impresionante escote profundo y derrochaba glamour en la previa al show, el diseñador volvía a las primeras planas luego de vender su empresa. Aquel rainbow dress fue fuente de inspiración para muchos otros diseñadores.

Gwyneth Paltrow, 1999

Gwyneth Paltrow, en un vestido de Ralph Lauren Alamy/The Grosby Group

Si llegaba a ganar el Oscar a la Mejor actriz por su papel en Shakespeare apasionado (1998), Gwyneth Paltrow necesitaba verse como una verdadera princesa. Quizá por eso, cuando fue con su mamá y varias amigas a la tienda de Ralph Lauren en Los Ángeles en busca del vestido perfecto, quedó enamorada de uno en color rosa de tafeta con cintura ceñida, falda voluminosa, breteles finos y escote en v. El resto es historia: la actriz alzó la estatuilla y su look, que completó con un chal de organza y un collar de diamantes Harry Winston, dio la vuelta al mundo.

Jennifer Lawrence, 2013

Jennifer Lawrence lució un vestido de Dior valuado en 4.000.000 millones de dólares Alamy/The Grosby Group

En la gala de 2013, Jennifer Lawrence no solo salió airosa de un tropezón en las escalinatas del escenario, se alzó con un Oscar por su actuación en El lado luminoso de la vida (2012), sino que causó sensación con su impecable Dior . La actriz, además, logró un curioso récord: se convirtió en la celebridad en lucir el vestido más caro de la historia de los premios que otorga la Academia. Resplandeciente, la actriz se dejó fotografiar en la alfombra roja enfundada en un diseño ceñido, escote dama de honor, falda con cola y bordado floral

Julia Roberts, 2001

Julia Roberts no solo ganó el Oscar a Mejor actriz por su papel en el film Erin Brockovich, sino que se destacó en la alfombra roja con su vestido largo, negro, diseñado por Valentino

Julia Roberts combinó su enorme sonrisa con un modelo en blanco y negro de Valentino para la gala de 2001 y su imagen hizo historia. Fue la estilista de la actriz la que dio con el look adecuado para la gala, casi a último momento. Roberts quedó encantada con el vestido: largo, negro, con una tira blanca que hacía una y griega en el escote y una cola de tul. Un ejemplar inspirado en el Hollywood clásico que el famoso diseñador recuperó de una colección de 1992 y adaptó especialmente para la ocasión.

Halle Berry, 2002

Halle Berry, en la alfombra roja de los Oscar 2002

Para los diseñadores, la pasarela que significa la alfombra roja de los Oscar es una oportunidad única y Elie Saab lo sabe. En la ceremonia de los Oscar de 2002, Halle Berry se convirtió en su magistral carta de presentación al mundo . La actriz no solo desfiló por la alfombra roja con su inolvidable vestido color bordó, de cuerpo transparente, flores bordadas y una falda voluminosa de tafeta de seda con corte irregular. También subió al escenario a recibir la estatuilla por su trabajo en Monster´s Ball y su foto dio la vuelta al mundo por ser la primera mujer negra en ganar un Oscar a Mejor actriz.

Los que no

Cher, 1986

Definitivamente Cher logró su objetivo de llamar la atención en la entrega de los Oscar 1986 AP - Archivo

Cuando Cher subió al escenario en la entrega de 1986 para entregarle la estatuilla a Don Ameche por su trabajo en Cocoon nadie siquiera miró al actor. Tampoco a Cher: toda la atención estaba puesta en el arriesgado atuendo de la cantante y actriz, y en su voluminoso tocado. La propia Cher relató en una entrevista que le concedió a la revista Vogue el porqué de su estrambótico look. “Tenía la idea de que no me querían”, aseguró. “Odiaban la forma en la que me vestía y que tuviera novios jóvenes, por lo que pensaban que no era seria, así que me presenté y les dije: ‘Como pueden ver, miré el manual sobre cómo vestir como una actriz seria”. El diseño fue obra de su gran amigo Bob Mackie.

Demi Moore, 1989

Demi Moore en la gala de los Oscar de 1989 con un look "hecho en casa" AFP - Archivo

Para la gala de 1989, Demi Moore jugó a hacerse la diseñadora, pero la iniciativa le salió mal . De la mano de su entonces marido, Bruce Willis, la actriz de Ghost, la sombra del amor llegó a la alfombra roja y de inmediato posó, orgullosa, con los brazos abiertos, una enorme sonrisa y la frente en alto, quería que todos vieran su creación: una extraña combinación de ciclistas negras, corset de mangas largas sobre un soutien dorado y una sobrefalda con el interior estampado en combinación con la prenda íntima. Al día siguiente las críticas fueron despiadadas.

Björk, 2001

El traje que Björk uso en la gala de 2001 entró en los registros de la moda como la apuesta más épica al mal gusto Archivo

El traje con el que Björk tuvo su debut y despedida en los Oscar recibió un sinfín de comentarios y ninguno fue positivo. La cantante, actriz y productora islandesa aterrizó en la alfombra roja con un diseño escultura -que muchos tildaron de disfraz- del macedonio Marjan Pejoski realizado en lana, plumas reales y gamuza con forma de cisne. La protagonista de Bailarina en la oscuridad (2000), nominada en la categoría de Mejor canción original por “I’ve seen it all”, no ganó ningún premio, pero el cisne consiguió un lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como parte de una retrospectiva de la carrera de la artista.

Gwyneth Paltrow, 2002

El vestido más criticado de Gwyneth Paltrow en un evento de Hollywood

Quizá el error de Gwyneth Paltrow en su outfit para los Oscar 2002 no fue la elección del vestido, sino, más bien, la ropa interior que no llevó debajo de la prenda, el maquillaje y el peinado. Para esa noche, la actriz -invitada a la gala como presentadora- llevó un vestido semitransparente gótico de Alexander McQueen, que dejó al descubierto sus pechos. La crítica fue despiadada y ese look fue considerado como su mayor paso en falso en una alfombra roja. “Todavía me encanta el vestido en sí, pero debería haber usado un sostén y debería haber tenido un peinado simple y menos maquillaje”, admitió años después.

Anne Hataway, 2013

Anne Hathaway lució para los Oscar de 2013 un vestido en color rosa de Prada que fue criticado por el efecto de sus costuras Latinstock

El vestido rosa que Anne Hathaway usó para los Oscar 2013 era perfecto, salvo por un detalle: el efecto de la costura en el pecho y eso le jugó una mala pasada. Apenas pisó la alfombra roja, las críticas se multiplicaron en las redes sociales. Rápidamente, se volvió tendencia en Twitter y todos tenían algo que decir, pero nada bueno. Así, el diseño -una pieza en rosa pálido con la firma de Prada- opacó el hecho de que ese año se coronó como Mejor actriz de reparto por su papel en Los Miserables.

