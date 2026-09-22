La extorsión que sufrió Juan Otero: qué le pasó al hijo de Florencia Peña

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, atravesó años atrás una delicada situación personal que obligó a la actriz a recurrir a la justicia. Lo que comenzó con una amistad entre adolescentes dentro del barrio privado de Pilar, en donde vivían, terminó en una serie de movimientos económicos, amenazas, una investigación sobre presunta extorsión y una causa judicial.

La situación que afectó al joven comenzó cuatro años atrás cuando Otero tenía 14 y en medio del comienzo de una amistad con una vecina del country. De acuerdo con lo relatado por Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV) en base a una conversación que mantuvo con la artista, el episodio todavía es una experiencia difícil de procesar para Otero.

Los hechos se habrían extendido durante varios meses, a partir de la relación de confianza que el joven entabló con una vecina del lugar llamada Candela. “Hoy hablé con Flor; me confirmó toda la historia. Flor hace tres o cuatro años se mudó a un barrio privado de Pilar, donde había un grupo de vecinos con los que se hizo amigos. Abrió las puertas de su casa y Juan, de 14 años, se hizo íntimo de una chica, Cande, de entre 17 y 18 años”, detalló el panelista.

La casa de la actriz era frecuentada por chicos del barrio y Juan compartía tiempo con Candela y con otros adolescentes del country. Sin embargo, con el correr del tiempo, Peña empezó a detectar situaciones que le llamaron la atención: primero, advirtió que le faltaban determinados objetos de su vivienda, y luego se percató de movimientos inusuales en su tarjeta de crédito.

Juan Otero sufrió extorsiones por parte de una vecina del country de Pilar y de la madre de la joven Santiago Cichero/AFV

La actriz recibía consumos que no reconocía vinculados con una misma aplicación. Consultó a sus hijos para saber si alguno había realizado esas compras y la respuesta fue negativa. Ante esa situación, decidió desconocer los gastos, pero los consumos no desaparecían e incluso llegaron a duplicarse, según contó Ochoa.

Ante el desconcierto de la actriz, el adolescente rompió el silencio. “En un momento, Juan le contó que Candela, su amiga, y su mamá lo tenían amenazado, extorsionándolo con una situación; ahí descubrió que, además, le pedían plata si no iban a contar eso a los medios”, reveló el panelista.

La actriz decidió entonces hablar con la mujer señalada por su hijo, pero, de acuerdo con la información difundida por LAM, ella negó las acusaciones. A partir de ese momento, recurrió a la vía judicial. El principal inconveniente, según explicó el panelista, era que inicialmente no contaban con una prueba que permitiera acreditar las amenazas. “Lo tuvieron cuatro meses a Juan extorsionado, por eso Peña llamó a su abogado para armar una causa penal, que al principio era difícil porque no tenían una prueba concreta. Las amenazas eran en persona. No era nada grave en particular, pero era un adolescente y se asustó”, detalló el panelista.

En paralelo, empezaron a aparecer mensajes dirigidos a Peña. “El tema empezó a crecer y una cuenta empezó a extorsionar a Flor con cosas de ella”, agregó Ochoa. En ese contexto, la investigación judicial permitió avanzar sobre la identidad de quien estaba detrás de la cuenta utilizada para las amenazas.

El hijo de Florencia Peña recibió amenazas

Según la reconstrucción difundida en el programa, los investigadores pudieron rastrear el origen de los mensajes. “Dan con que ese usuario tenía el IP en la casa de esta familia. Hubo allanamientos, donde secuestran teléfonos y computadoras, de ahí extraen las pruebas y arranca la causa penal”, precisó Ochoa.

A partir de allí, las partes llegaron a una instancia de mediación y, durante ese proceso, los involucrados reconocieron los delitos para evitar una instancia judicial mayor. “Ellos terminaron aceptando los delitos para no ir a un juicio oral por presuntas estafas, amenazas y extorsión y así no tener una pena máxima”, reveló el panelista. De acuerdo con la información difundida en el programa, la madre de Candela recibió una condena, mientras que el padre de la joven no habría estado al tanto de lo que ocurría.

Además, Ochoa señaló que la situación dejó consecuencias en el hijo de la actriz. “Para Juan es un tema sensible, sigue sin superarlo. Fue también una estafa emocional. Le pedían cada cuatro días 500 dólares”, detalló Ochoa.