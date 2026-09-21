La serie argentina que recomendó Stephen King y que llega esta semana a Netflix

A pocos días de su estreno en Netflix y mientras compite por la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Mis muertos tristes sumó un inesperado admirador. Stephen King, uno de los escritores de terror más reconocidos e influyentes de las últimas décadas, recomendó en sus redes sociales la nueva miniserie dirigida por el chileno Pablo Larraín, basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

El autor de novelas que se convirtieron en clásicos del género como Carrie, El resplandor, It y Misery eligió su cuenta de X para llamar la atención sobre la ficción, que desembarcará en la plataforma de streaming el próximo 24 de septiembre. Y no se limitó a recomendarla: contó con entusiasmo la premisa que había despertado su curiosidad.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, todos pudieran hacerlo?”, escribió King el 18 de septiembre.

Luego detalló de qué producción estaba hablando y recordó su fecha de estreno: “Mis muertos tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre”. Finalmente, sumó una referencia personal a su realizador: “Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió”.

Cool idea! What if someone who could hear (and sometimes see) the dead fell into a city's water supply and decomposed? And after drinking the water, EVERYONE could do it? MY SAD DEAD (Netflix. September 24). My old amigo Pablo Larrain directed. — Stephen King (@StephenKing) September 18, 2026

El vínculo entre ambos tiene un antecedente concreto. En 2021, Larraín dirigió La historia de Lisey, la miniserie de Apple TV basada en la novela homónima que King había publicado en 2006. El propio escritor estuvo a cargo de la adaptación de aquella historia protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen.

De los cuentos de Mariana Enriquez a la pantalla

Mis muertos tristes tiene en el centro a Ema (Mercedes Morán), una médica recién jubilada que puede ver y escuchar a los muertos. Durante años aprendió a convivir con esa capacidad y a mantenerla bajo cierto control, pero la muerte de su madre y la llegada de su sobrina Julie, que posee el mismo don aunque de una manera mucho más intensa, alteran el equilibrio que había conseguido construir.

Mercedes Morán encabeza Mis muertos tristes como Ema, una médica jubilada que puede ver y escuchar a los muertos; Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez completan el elenco principal de la ficción de cuatro episodios Festival San Sebastián

En paralelo, el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, en el conurbano bonaerense, desencadena un fenómeno que transforma por completo el escenario: la capacidad que hasta entonces pertenecía a unos pocos comienza a extenderse entre los vecinos. Los muertos se hacen cada vez más presentes y la frontera que los separa de los vivos empieza a desdibujarse.

Entre la vida y la muerte

Ese cruce entre lo sobrenatural y la realidad fue uno de los aspectos que más atrajo a Morán. “En Mis muertos tristes esa mezcla de terror social nos perturba. Y entre otras cosas, se habla de ese límite entre la vida y la muerte”, explicó la actriz en una entrevista con LA NACION. Y destacó otro rasgo de la ficción: “No es previsible. Y es muy perturbadora, y eso también me gusta porque es una manera de valorar la capacidad del espectador. No hay que explicar todo”.

La ficción toma como punto de partida “Mis muertos tristes”, el cuento de Mariana Enriquez que le da nombre, y amplía ese universo con personajes y elementos de otros relatos de la escritora. Entre ellos aparecen “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.

La adaptación fue desarrollada por Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín, quien además asumió la dirección. Completan el elenco Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez. Detrás del proyecto está Fábula, la productora fundada por el realizador junto a su hermano Juan de Dios Larraín.

Su paso por San Sebastián

Antes de llegar al streaming, Mis muertos tristes tiene su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde integra la Sección Oficial de la 74ª edición y compite por la Concha de Oro. Para su presentación en el certamen, la producción argentino-chilena se exhibe en una versión cinematográfica de 187 minutos.

Alejandra Flechner, Pablo Larraín, Carolina Álvarez, Mercedes Morán y Dolores Fonzi durante la presentación de Mis muertos tristes en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la producción compite por la Concha de Oro ANDER GILLENEA - AFP

Su paso por San Sebastián se produce apenas unos días antes de que la historia llegue al público como una miniserie de cuatro episodios, que se podrá ver en Netflix desde este jueves.

La producción de Larraín forma parte, además, de una importante presencia argentina en el festival. También compite en la Sección Oficial Glaxo, de Benjamín Naishtat, basada en la novela de Hernán Ronsino y protagonizada por Lali Espósito, Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Alan Sabbagh. Ambientada en Chivilcoy en 1957, la película sigue a cuatro jóvenes inseparables cuyo vínculo se fractura con la llegada de un excomisario y su esposa; décadas más tarde, ese pasado vuelve a enfrentarlos con viejas heridas, culpas y deseos de venganza.

Otra de las figuras argentinas de esta edición es Ricardo Darín, cuya imagen fue elegida para el afiche oficial del festival. Nueve años después de recibir allí el Premio Donostia a la trayectoria, el actor regresa para presentar junto a Diego Peretti Lo dejamos acá, programada en la sección Otras Actividades. Dirigida por Hernán Goldfrid, la película tiene como protagonistas a un psicoanalista de métodos poco convencionales y a un escritor con un bloqueo creativo que empieza a cuestionar la forma de trabajar del terapeuta. Llegará a Netflix el 16 de octubre.

La presencia nacional se extiende también a otras secciones. En Horizontes Latinos participan El tren fluvial, de Lorenzo Ferro y Lucas Vignale; La ilusión de un verano sin fin, ópera prima de Alessandra Sanguinetti, y Viajes y placeres, de Mariano Luque. A su vez, Naishtat presenta junto a María Alché el documental Pedro en el país en Zabaltegi-Tabakalera.

Así, Mis muertos tristes llegará a Netflix después de su paso por una de las competencias cinematográficas más importantes del calendario internacional y con un inesperado impulso antes de su estreno: la recomendación pública de Stephen King.