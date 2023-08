escuchar

Bizarrap cumplió 25 años y para celebrarlo organizó un festejo íntimo con amigos cercanos en Ibiza. El famoso productor argentino alquiló un yate para pasar la tarde junto a la gente que quiere y que lo acompaña durante esta temporada de verano en España. Participó de la organización, una vez más, el diseñador y DJ argentino radicado en Europa Marcelo Burlon. Hace una semana, en su casa de Ibiza, diez personas, la mayoría argentinas, disfrutaron de un exclusivo recital de una hora y media de Fito Páez.

“Nos conocimos por Instagram y cuando vino a Ibiza el año pasado, lo mismo que pasó con Fito, nos encontramos en medio del mar y fuimos nadando y nos dimos un abrazo ahí mismo”, cuenta Burlon a LA NACION.

Entre los invitados a la fiesta de Bizarrap estuvieron la artista urbana Aleesha, el cantante y compositor Louta y el exfutbolista Matías Vargas, entre otros. A través de las redes sociales, se pudo ver algo de lo que fue la celebración.

“No hay mucho para contar -dice Burlon-. Nos pusimos de acuerdo con ‘Biza’ para encontrarnos en medio del mar en Formentera, el alquiló un barco con su novia e invitó a doce amigos suyos de Argentina para que participen del cierre de temporada de su fiesta en el Amnesia de Ibiza, llamado Ibizarrap, y estaban todos en su barco”.

El diseñador fue con su barco llamado “Atahualpa” -en homenaje a Yupanqui- y Bizarrap y Louta, “un amigo muy querido” que ambos tienen en común, “se cruzaron”. Ya todos juntos, destaparon una “botella de Don Perignon del 2012 para festejar”, relata Burlon.

“Pasamos una tarde muy linda en medio del mar”, cierra. Luego de brindar, todos le cantaron el feliz cumpleaños al DJ y productor, que sopló las velitas en una torta temática del club de sus amores, Vélez Sarsfield . En el barco no pudo faltar la bandera de Argentina, símbolo del orgullo que siente Bizarrap por el país.

Después de un relajado día bajo el sol, Bizarrap se tomó la noche libre y y fue a ver a uno de sus ídolos, el DJ holandés Tiësto. “Pintó venir a ver al mago Tiesto. Qué bueno verte hermano”, escribió en sus redes sociales, junto a una foto de su colega.

Bizarrap, cuyo nombre verdadero es Gonzalo Julián Conde, nació el 29 de agosto de 1998 en Buenos Aires. “Yo empecé a hacer música más o menos a los 13 o 14 años”, contaba tiempo atrás. “Estaba con una notebook, no tenía escritorio todavía, ni parlantes, entonces producía con los auriculares del celular conectados a mi computadora, con la notebook en la cama”.

Su carrera comenzó en 2017 durante las batallas de freestyle del Quinto Escalón, en el Parque Rivadavia. Poco a poco sus videos acumularon millones de vistas en YouTube y sirvieron para diseminar la escena y consolidar las bases del fenómeno.

A los 18 años, cuando tenía que decidir si dedicarse a la música o estudiar, optó por hacer ambas cosas. “‘Si te gusta algo no lo tenés que dejar. La música te va a acompañar toda tu vida. Te recomendaría que estudies marketing. En el peor de los casos te va a ayudar a comunicar tu música’, me dijo y me dio un mensaje increíble”, le contó Bizarrap a Julio Leiva en Caja Negra, el ciclo de entrevistas de Filo News, sobre el consejo que le dio su psicólogo.

El 8 de febrero de 2019 nacieron sus Music Sessions, el proyecto que lo consagró como un grande. La primera fue con el cantante Bhavi, la cual tiene hoy 17 millones de visualizaciones en YouTube. “La idea de las Music Sessions fue luego de la tercera Freestyle Session, cuando Bhavi me dijo que no improvisaba, que quería hacer una canción. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una Music Session en vez de Freestyle Session”, le contó a LA NACION. Con el tiempo pasaron por su estudio grandes figuras de la música, desde los argentinos Duki, Tiago PZK y Nathy Peluso hasta Shakira, Raw Alejandro y Quevedo, entre muchos.

Días atrás fue elegido como uno de los diez líderes de la próxima generación por la revista Time, junto a la actriz Florence Pugh y el periodista brasileño René Silva, entre otros. Según los argumentos de la publicación, se destaca el “ascenso meteórico pero poco convencional” del músico oriundo de Ramos Mejía. “Bizarrap cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real”, escribió el periodista Moisés Mendez II para justificar la elección de la lista 2023. Otros de los argumentos que se utilizó fue: “El productor y sus invitados graban un video musical simple para una canción original compuesta en conjunto, que a menudo presenta su característico brillo electropop”.

Hoy, Bizarrap tiene 7200 millones de visualizaciones en YouTube y 49 millones de oyentes en Spotify. Además cuenta con 18,8 millones de seguidores en Instagram, más de 5 millones en X (ex Twitter), más de 9,8 en TikTok, más de 7100 (también millones) de streams en Spotify y 19,7 millones de suscriptores en YouTube.