La FIFA distinguió a Enrique Macaya Márquez por su increíble récord

Sin Enrique Macaya Márquez no hay Mundial. El histórico periodista deportivo, comentarista tan preciso como didáctico, acaba de ser reconocido por la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) por su cobertura ininterrumpida de 17 Copas del Mundo. El querido Macaya debutó como comentarista en Suecia 1958, el primer Mundial que ganó Brasil de la mano de un jovencísimo Pelé, y actualmente se encuentra cubriendo Qatar 2022.

En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, el exconductor del recordado programa Fútbol de Primera, se refirió a su labor y a la importancia de mantenerse actualizado. “Un buen comentarista tiene que saber y después saber cómo comunicar lo que sabe . En consecuencia, hay que saber de tecnología, saber del juego e interpretarlo como corresponde. No es sencillo y hay que estar permanentemente aprendiendo de los que más saben, permanentemente discutiendo e impugnando a los que más saben. Es la única manera de poder crecer”.

A los 88 años, Macaya Márquez cumple a la perfección con su enunciado. En compañía de Sebastián Vignolo, a cargo de los relatos, cubre todas las alternativas de la actual Copa del Mundo para D-Sports Radio (FM 103.1) . El equipo lo completa Marcelo Benedetto, otro histórico periodista de Fútbol de Primera.

Sebastián Vignolo, Enrique Macaya Márquez y Marcelo Benedetto, en Qatar Gentileza: Prensa Direct TV

La FIFA le entregó al periodista argentino una réplica en miniatura de la Copa con la que sueñan todos los futbolistas y que él mismo vio cómo levantaba la Argentina en dos oportunidades, en 1978 en nuestro y en 1986 en México. Claro que vio a todos y a cada uno de los grandes equipos que hicieron historia: el Brasil de 1970 (y, claro está, los del 58 y 62), la Inglaterra de 1966, la Alemania de 1974, que le ganó el primer mundial que organizaron los germanos a la poderosa Holanda de Johan Cruyff, y la Francia de 1998, entre tantas otras. Pero un recuerdo toma ventaja por encima del resto: el de Diego Maradona alzando el trofeo en México 86 y su segundo gol a los ingleses definido unánimemente como el mejor gol de todos los mundiales.

Enrique Macaya Márquez nació el 20 de noviembre de 1934 en la ciudad de Buenos Aires. Se crio en Flores y entre sus recuerdos de infancia se encuentran los picados en los potreros de la zona, donde de tanto en tanto se sumaba alguien que se distinguía del resto, no solo por ser más grande sino por sus condiciones: Alfredo Di Stéfano. Precisamente, para Macaya, cuando se plantea la discusión de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, él no duda en darle su voto a la “Saeta Rubia”, el argentino que brilló en Europa y que es uno de los ídolos máximos del Real Madrid.

Sus inicios en el periodismo datan de sus 15 años, cuando comenzó a trabajar en el departamento comercial de Radio El Mundo. Allí consiguió una entrevista laboral gracias a su padre, que era empleado de la editorial Haynes, una empresa británica encargada de publicar el diario El Mundo y sus revistas Mundo Argentino, El Hogar y Mundo Deportivo, entre muchas otras. Allí rápidamente tomó contacto con los periodistas deportivos de la emisora, figuras como José Fioravanti, Enzo Ardigó y Horacio Besio.

Sus inicios como comentarista se dieron gracias a un hecho completamente fortuito, que él mismo recordó años más tarde: “Un compañero mío hacía prácticamente toda la producción a LT9 de Santa Fe de los partidos que jugaban Unión y Colón en Buenos Aires. Dejó ese trabajo y me lo encomendó a mí. Yo me puse de productor de esas dos transmisiones: un sábado venía uno, al otro sábado venía el otro”.

El viaje a Europa para cubrir su primer mundial, el de Suecia 1958, fue también su primer viaje “continental en avión”, como contó Macaya en diálogo con el sitio oficial de la FIFA. “El avión que me llevó era un BC-7, paraba en todos lados para abastecerse. No era tan sencillo llegar a Europa. Yo siempre digo que nuestro arribo fue milagroso porque no sabíamos dónde andábamos”.

A la hora de pedirle un solo recuerdo, como periodista argentino, comentarista y futbolero de alma, afirma: “México, siendo campeones, es irremplazable. Igualmente, en todos hay anécdotas”.

Con 17 mundiales cubiertos, Macaya toma definitivamente la posta del recordado Diego Lucero, el periodista uruguayo-argentino que estuvo en todas las copas del mundo entre 1930 y 1994.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION