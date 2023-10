escuchar

Otra vez, el piso de PH, podemos hablar, fue escenario de una fuerte discusión. Como sucedió la semana pasada con Andrea Rincón, el sábado L-Gante fue quien puso un freno al clima de risas y confesiones y descargó todo su enojo. El episodio sucedió luego de una pregunta de Pía Shaw sobre Wanda Nara que al cantante no le gustó, y lo hizo saber. “Lo sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito”, disparó.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Wanda Nara y L-Gante compartieron esta imagen en Instagram para celebrar el lanzamiento de la nueva canción del cumbiero 420

Todo comenzó cuando el conductor, Andy Kusnetzoff, tiró la consigna “los que encontraron el amor donde menos lo esperaban”. Luego de la historia de Karina Mazzocco, Pía Shaw levantó la mano y pidió la palabra. “¿Puedo decir algo? Acá hay gente que está mintiendo en este grupo”, disparó, y señaló de inmediato al músico. En ese momento, la cara de L-Gante se transformó. “¿Cuál?”, retrucó. “El más conocido que nosotros conocimos, y que vos confesaste haberte enamorado alguna vez, fue en el lugar menos pensado”, devolvió la periodista de espectáculos. “¿Cuál?”, repitió el cantante luego de un breve silencio. “W”, contestó Shaw. “No, por eso no avancé”, intentó cerrar el tema L-Gante.

Cuando pensaba que la charla iba a quedar ahí, Shaw volvió a intervenir. “Pero de W te enamoraste”. “A lo mejor no lo quiere contar”, intervino Marilina Ross. “Dame el link de en qué lugar confesé eso…”, le pidió el cantante. “Cuando termine el programa te lo muestro”, confió Shaw. “Yo nunca lo dije”, explicó. “Vos dijiste que estuviste con ella, no que estuviste enamorado”, aclaró Andy. “Así fue”, respondió Elián. “Cuento como enamoré a Tamara, por eso creamos a Jamaica. Y después cosas que se van dando en la vida”, aclaró, y agregó que está soltero.

Más relajado y una vez que pudo salir del asombro que le generó la pregunta, contó que con Wanda la pasó bien. “Sí. La pasé espectacular. Es una mina que me cae de diez. Es buena onda. Imaginate, me aceptó a mí siendo como soy. A mi me cae de diez”, reveló. La charla continuó con Elián relajado, recordando que la conoció por Instagram cuando él estaba en Ibiza “a través de reacciones de fuegos” y contando sobre el primer encuentro que tuvieron. También confesó que “se engancharon” y que todo terminó por los problemas que se generaron alrededor de la relación.

Una furia que tardó en aparecer

Cuando L-Gante terminó de hablar de Wanda, fue Marilina Ross quien tomó la palabra para hablar sobre su amor. En ese contexto, explicó cómo nació la canción “Puerto Pollensa”. Tras pedirle que la cante, Andy se giró hacia Elián para decirle que quería escuchar también un tema de LKT. “¿Te va? ¿Estás bien?, le preguntó el conductor tras advertir la cara de enojo de su invitado. “No, quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitas a tu programa Podemos Hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar”, arrancó, con un gesto de bronca.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal”, continuó.

L-Gante junto a Andy Kusnetzoff

“Lo quería largar y lo quería decir”, siguió, y señaló tanto a Shaw como a Karina. “Sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito. Yo más que nadie. Entonces sépanlo, que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad sobre todo”. cerró. “¿Puedo decir algo?”, le preguntó el conductor. “No, prefiero que siga el programa. Como te dije, no tengo drama de nada, vos tampoco tendrías que tener drama de nada. Esto es ‘boom’”, respondió. “Dale para adelante que está explotado. Para mí está saliendo todo de diez. Ya me expresé. Gracias por el espacio para expresarme”, concluyó, y no solo no volvió a hablar del tema sino que continuó su participación en el programa de telefé con buena onda y sin rencores.

