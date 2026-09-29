La hermana de Matthew Perry reveló la enorme suma de dinero que gastó el actor para tratar de superar su adicción

A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, su hermana, Mia Perry Bowick, habló por primera vez sobre el actor en una entrevista frente a cámara. Lo hizo para El de Matthew Perry, la nueva docuserie de Netflix sobre la vida y el legado del protagonista de Friends, cuyo primer tráiler se estrenó este martes. En su testimonio, además de recordar su lucha contra las adicciones, reveló cuánto dinero llegó a gastar el actor en sus intentos por mantenerse sobrio.

El actor intentó durante años superar sus adicciones. Así lo recuerda su hermana en el nuevo proyecto de Netflix Twitter

“Mi hermano hablaba de esa sensación de vacío o soledad que no podía llenar”, se la escucha decir a Bowick en uno de los fragmentos del adelanto. “Gastó 7 millones de dólares intentando mantenerse sobrio. Así de en serio se tomaba su enfermedad”, agregó en relación a sus internaciones, su búsqueda de ayuda profesional y sus ganas de seguir adelante.

Además de resaltar el esfuerzo que hizo para alejarse de las adicciones, Perry Bowick compartió una faceta menos conocida del actor: su determinación por ayudar a otras personas que atravesaban problemas de adicción. “Cuando hacía reír a la gente, eso lo hacía sentir bien”, resaltó en otro fragmento del adelanto. Para ella, esa capacidad de provocar risas permaneció incluso durante los períodos más difíciles de su vida.

“Comedia y tragedia”

El documental reconstruye la vida de Perry a partir de testimonios de familiares y amigos cercanos, material de archivo, fotografías y videos privados de la familia. La hermana del actor es una de las voces centrales de la producción y resume así la historia que busca contar la serie: “Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y esa ciertamente fue la historia de Matthew”.

El propio Perry también aparece en el tráiler a través de entrevistas de archivo. En una de ellas recuerda cuánto deseaba convertirse en una figura reconocida en Hollywood. “Le dije a Dios: ‘Puedes hacerme lo que quieras, solo por favor hazme famoso’”, cuenta. Poco después recibió la llamada que le confirmó que había conseguido el papel de Chandler Bing en Friends.

“Supe instantáneamente que toda mi vida iba a cambiar”, recuerda el actor sobre aquel momento. Pero la fama no resolvió los conflictos que llevaba consigo. “Dios no se olvidó de la otra parte”, dice en otro fragmento del adelanto.

Matthew Perry en la piel de Chandler Bing junto a Matt LeBlanc, quien interpretó en Friends a Joey Tribbiani

En otra entrevista de archivo, Perry explica qué ocurrió después de alcanzar el éxito: “Estaba extremadamente feliz cuando me hice famoso. Después fue como: ‘Uh-oh, esto no arregló lo que tengo adentro. Esto no hizo lo que pensé que iba a hacer’”. Y continúa: “Había gente que me decía que parara, que iba a matarme si seguía así, y yo simplemente no sabía cómo hacerlo”.

Perry habló durante años públicamente sobre sus problemas con las adicciones y llegó a contar que había ingresado 15 veces en rehabilitación. Su hermana, sin embargo, buscó mostrar en la serie una mirada que exceda esa parte de su historia. “Me llevó tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida”, expresó en referencia a su participación en el proyecto.

“Como mi hermano, él marcó quién soy hoy, la persona que aspiro a ser y el trabajo al que he dedicado mi vida”, agregó. Y definió al actor como alguien de “un corazón hermoso y un espíritu generoso” que, incluso “en sus momentos más oscuros”, podía hacer reír y sentirse querido a quienes lo rodeaban.

Una serie sobre el hombre detrás de Chandler

Matthew Perry murió a los 54 años debido a una sobredosis de ketamina (Fuente: Instagram/@jenniferaniston)

El de Matthew Perry tiene tres episodios y cuenta con la dirección de la ganadora del Emmy Mary Robertson. El objetivo del proyecto es reconstruir la trayectoria del actor desde sus comienzos hasta su consagración como Chandler Bing, y abordar también sus problemas personales y el trabajo que realizó para hablar públicamente sobre las adicciones.

Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. El informe forense determinó que la causa fue el efecto agudo de la ketamina y calificó la muerte como accidental; el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina fueron señalados como factores contribuyentes.

El de Matthew Perry llegará a Netflix el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor. La serie buscará, a través de quienes lo conocieron de cerca, reconstruir al hombre que existió detrás de uno de los personajes más queridos de la televisión.