escuchar

Sandra Bullock atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida: su novio, el fotógrafo Bryan Randall, murió el fin de semana pasado a los 57 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras y que genera debilidad muscular. Y mientras la actriz se refugia en la familia en absoluto silencio, su hermana, Gesine Bullock-Prado, decidió despedir a su cuñado y resaltar la figura de la celebridad en una publicación en su cuenta de Instagram. “Tenía a la mejor de las cuidadoras en mi increíble hermana”, aseguró.

Junto a una foto del exmodelo, donde se lo ve con una gran sonrisa, vestido de traje y con un habano en su mano izquierda, Gesine escribió: “Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su señuelo a ríos caudalosos llenos de salmones”.

Conmovida por la atención que recibió durante el último tramo de su vida, resaltó luego la figura de su hermana y de las enfermeras que se ocuparon de la salud del fotógrafo este último tiempo. “La ELA es una enfermedad cruel, pero hay algo de consuelo en saber que él tenía a la mejor de las cuidadoras en mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que ella reunió para ayudarla a cuidarlo en su casa. Descansa en paz Bryan”, compartió y pidió, por último, que en lugar de enviar flores quien lo desee “done a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts”.

Bullock conoció a Randall en 2015 y desde allí ambos mantuvieron una relación lejos de los medios y de las cámaras. La muerte del fotógrafo se dio a conocer a través de un comunicado emitido el lunes, días después del triste desenlace.

Una postal de la pareja durante un momento cariñoso en octubre de 2017, a la salida de un restaurante Backgrid/The Grosby Group

“Es con gran tristeza que compartimos que, el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ELA”, compartió su familia según replicó la revista People. “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su lucha con la enfermedad y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, continuaron.

“Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que incansablemente lucharon junto a nosotros contra esta enfermedad y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra”, agrega el mensaje de la familia. “En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan”, cierra la misiva. Hasta el momento, Bullock no hizo alusión a la muerte de su novio.

Su gran amor

Sandra Bullock y Bryan Randall en una alfombra roja en Nueva york, en 2018 Jackson Lee - GC Images

Si bien la pareja guardaba su amor para la intimidad, Bullock habló de la relación que tenía con Randall en una entrevista que le concedió en diciembre del 2021 al programa de televisión Red Table Talk. “Encontré al amor de mi vida”, le dijo a los anfitriones Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris en ese momento. “Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, en realidad, con su hija mayor. Es lo mejor que existe”, aseguró, en referencia a la familia ensamblada que lograron crear. Luego, la artista agregó: “Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos”.

Bullock, de 59 años, adoptó a su hijo Louis, que ahora tiene 13, en 2010. Cinco años después, adoptó a una niña de 3 años, Laila, que ahora tiene 11. Por su parte Randall, quien conoció a la estrella de La ciudad perdida cuando lo contrató para fotografiar la fiesta de cumpleaños número 5 de su hijo en enero de 2015, tenía una hija, Skylar, de una relación anterior.

Sandra Bullock con Randall y sus dos hijos, Louis y Laila GROSBY GROUP - LA NACION

Tiempo después, Bullock tildó a su novio de “santo” al recordar que le confesó sobre su intención de adoptar a su segunda hija apenas comenzó la relación. “Le dije: ‘¿Recuerdas el acuerdo de confidencialidad que firmaste cuando fotografiaste a mi hijo? Bueno, eso todavía se mantiene’”, recordó. “Él me respondió: ‘¿Por qué?’ y yo le dije: ‘Llevaré a un niño a casa cuando regrese de Toronto’”. Luego de ese episodio, Bullock compartió que Randall estaba “muy feliz” pero también “asustado”.

La estrella de La propuesta, que se divorció de su exmarido Jesse James en 2010 después de enterarse de las infidelidades de él, también confesó que estaba “muy contenta de que el universo la hiciera esperar” para formar una familia con la pareja adecuada. Luego, contó que no tenía planes de casarse con Randall a pesar de su profundo amor. “No necesito un papel para ser una compañera devota, una madre devota”, explicó. “No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre”, dijo aquel entonces. Y así fue.

LA NACION