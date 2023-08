A los 57 años, murió Bryan Randall, el novio de Sandra Bullock

escuchar

Este lunes se confirmó la muerte de Bryan Randall, novio de Sandra Bullock, a los 57 años. El modelo -y luego fotógrafo- conoció a la actriz en 2015 y, desde allí, ambos mantuvieron una relación lejos de los medios y de las cámaras. En 2021, la intérprete informó su vínculo y aseguró que era “el amor” de su vida. Según informó la familia, tenía ELA.

Sandra Bullock con su novio y sus dos hijos, Louis y Laila GROSBY GROUP - LA NACION

La revista estadounidense People fue la primera que confirmó la muerte de Randall a causa de la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras y que genera debilidad muscular. Según reveló el medio de espectáculos en su versión online, el fotógrafo murió este fin de semana.

“Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ELA”, compartió su familia, tal como replicó el medio estadounidense. “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su lucha con la enfermedad y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, continuaron.

“Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que incansablemente lucharon junto a nosotros contra esta enfermedad y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra”, agrega el mensaje de la familia.

Sandra Bullock junto a su novio Bryan Randall GROSBY GROUP - LA NACION

Al cierre de la emotiva despedida que se replicó en varios sitios de espectáculos de Estados Unidos, se solicitó: “En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan”. Si bien el documento figura a nombre de su familia en general, no se realizó mención alguna a Bullock, que tampoco hizo alusión, hasta el momento, a la muerte de su novio.

La relación de Sandra y Bryan inició durante el festejo de cumpleaños número 10 de su hijo Louis, en donde Randall ofició como fotógrafo. Ambos esquivaron el ojo indiscreto de los paparazzi hasta que la actriz reconoció el noviazgo con el exmodelo en público.

En 2021, durante una entrevista con Red Table Talk aseguró: “Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos [Louis de 13 y Leila de 10] y la hija mayor de Randall. Es lo mejor que he tenido”. A pesar de su romanticismo, la intérprete de Bird Box admitió: “No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que sortee una tormenta con un buen hombre”.

El sentimiento de Bullock por Randall fue tal que lo apreció como “el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran”, ya que era “muy cristiano” y tenía formas muy diferentes de ver las cosas.

Según adelantó TMZ, la pareja se encontraba distanciada y ambos vivían en casas separadas. El medio especula que esto se debería a la enfermedad de Bryan. En cuanto a los restos, la familia pidió que no se envíen flores. En lugar de ello, se solicitó que se realicen donaciones a la Asociación de ELA y al Hospital de Massachusetts, donde Randall recibió el tratamiento médico.

LA NACION