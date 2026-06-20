La historia de amor de Anne Hathaway y su marido Adam Shulman: un flechazo inesperado que llegó en el peor momento de su vida

La historia de amor entre Anne Hathaway y Adam Shulman comenzó hace casi dos décadas y se consolidó con más de diez años de matrimonio. Formaron una familia junto a sus hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente. Esta semana, la actriz anunció que está esperando a su tercer hijo, una noticia que compartió con entusiasmo a través de sus redes sociales, donde mostró con orgullo su embarazo.

Sin embargo, antes de encontrar la estabilidad junto a Shulman, Hathaway atravesó una de las experiencias más difíciles de su vida sentimental.

Adam Shulman y Anne Hathaway conforman una de las parejas más sólidas de Hollywood STEFANO RELLANDINI - AFP

Un relación traumática con un ex

A los 21 años, la actriz inició una relación con el empresario italiano Raffaello Follieri. Lo que más la cautivó de él fueron los relatos sobre la fundación que dirigía, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños que vivían en condiciones de extrema pobreza en distintos países.

La relación dio un giro inesperado cuando Follieri fue arrestado por fraude. Durante la investigación, las autoridades analizaron el entorno cercano del empresario y Hathaway fue interrogada para determinar si había tenido algún tipo de participación en las actividades ilícitas de su entonces pareja.

Tras la confiscación de documentos y una exhaustiva investigación, la actriz colaboró con el FBI y se comprobó que no estaba involucrada en los delitos. Por el contrario, fue considerada una víctima más del engaño. Finalmente, Follieri se declaró culpable de los cargos en su contra y fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

Antes de conocer a su actual marido, Adam Shulman, la actriz de Los miserables tuvo una relación traumática con Raffaello Follieri Grosby Group - LA NACION

Una nueva oportunidad para creer en el amor

Una vez esclarecida su situación, Hathaway se alejó por completo de la fundación vinculada a su expareja y se concentró en su carrera profesional. Con el tiempo, logró dejar atrás ese difícil capítulo y años después encontró el amor junto a Adam Shulman, con quien construyó la familia que hoy celebra la llegada de un nuevo integrante.

Sorpresa: Anne Hattaway anunció que está embarazada de su tercer hijo

La pareja se conoció en 2008 durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs gracias a un amigo en común y el flechazo fue inmediato. Se comprometieron en 2011 y se casaron en septiembre de 2012 en Big Sur, California. Dieron el “sí” en una boda íntima que intentaron mantener en secreto, aunque no tuvieron éxito. Las imágenes filtradas revelaron que la ceremonia tuvo lugar ante 150 invitados, ninguno de los cuales eran celebridades. Más tarde, la actriz y el productor se convirtieron en padres de dos niños.

Anne Hathaway, Adam Shulman y una boda de ensueño Instagram - Archivo

“A Adam lo conocí en el peor momento de mi vida [el año en que su expareja, Raffaello Follieri, fue arrestado]. Ni bien lo vi supe que me iba a casar con él y que era el amor de mi vida, y entendí que lo que me había pasado era la excepción a la regla y que el mundo estaba lleno de buenas personas como él”, apuntó la actriz de Los miserables en una entrevista años atrás.

Un tatuaje como símbolo de un gran amor

La sintonía de Hathaway con el padre de sus hijos es tal que la actriz decidió compartir un tatuaje con su marido. Se trata de una letra “M” en la muñeca izquierda, cuyo significado fue revelado por la propia actriz en el programa The Drew Barrymore Show.

Hathaway explicó que la letra representa la filosofía de su matrimonio: individualmente están completos (“Whole”), pero juntos son más (“More”): “La idea es que individualmente estamos completos, pero juntos somos más. Creo que se trata de que no espero que él me complete y él no espera que yo lo complete a él. Yo soy de una forma y él, de otra, pero elegimos estar juntos porque creemos que nos hacemos mejores el uno al otro. Esta unión es algo en lo que ambos queremos implicarnos”, detalló.

En varias ocasiones, la protagonista de los dos films de El diablo viste a la moda contó que adora disfrutar de los pequeños placeres cotidianos junto con su pareja. Sin ir más lejos, la actriz reveló en una entrevista en Late Night with Seth Meyers que pasó su undécimo aniversario con Shulman este año al calor del hogar, a raíz de las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad de Nueva York en ese momento.

Anne Hathaway, en familia, junto a su marido y sus dos hijos SINY - Backgrid/The Grosby Group

A pesar del clima húmedo, dijo que pudieron aprovechar la velada al máximo con una noche en familia mientras veían un popular programa de ABC. “Simplemente nos pusimos el pijama”, recordó Hathaway, señalando que terminaron abrazándose y mirando televisión después de que el mal tiempo frustrara sus planes iniciales de disfrutar de su aniversario con una salida. “Tuve un momento en el que estaba acurrucada sobre su pecho y estábamos viendo Abbott Elementary y pensé: ‘Estoy tan feliz’. Este es el hombre adecuado para mí”, confesó sobre el diseñador de joyas que conquistó su corazón.