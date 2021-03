La inesperada confesión de Nazarena Vélez: “Rechacé a Luis Miguel”

Sin pelos en la lengua, Nazarena Vélez contestó una a una las preguntas picantes del “cuestionario intragable” del programa Flor de equipo e hizo varias revelaciones inesperadas: desde con quién no volvería a trabajar hasta a qué famoso le dijo “no”.

“¿A quién no volverías a contratar como productora?”, preguntó Florencia Peña sin esperar la respuesta que venía. “Lo sé perfecto, pero no quiero armar quilombo”, lanzó la invitada aunque después de la insistencia de todo el panel, se animó a dar el nombre: “Con Georgina (Barbarossa) no volvería a trabajar”.

Ante el asombro de todo el equipo, la productora explicó sus motivos: “Creía que éramos muy amigas. La contraté para hacer Grimaldi y me la complicó bastante. Le di lo que quería, ganó mucha plata, hacía tres funciones por día. Hicimos una gira muy larga, que nos fue increíble, y le contraté los mejores hoteles. Cuando pasó lo de Fabián (su marido se suicidó) yo no estaba en condiciones de salir de gira y la contrato a Belén (Francese) y ella dijo que la obra no iba a funcionar de la misma manera con ella y se bajó”, reveló angustiada.

Sin embargo, eso no fue lo único que la alejó de la comediante. “Era mi amiga y eso no me gustó. Me tendría que haber bancado aunque sea tres meses, yo me quedé en la calle en ese momento. Después pasó lo de Barbie (su hija). Ella estaba pasando por uno de sus peores momentos (en referencia a su escandalosa separación de Federico Bal) y Georgina se bajó de una obra que iban a hacer y la obra se cayó. Lo mío se lo podía perdonar, lo de Barbie no”, lanzó sin filtro.

Mientras todo el staff se asombraba de la reciente confesión, la conductora del ciclo pasó a la siguiente pregunta intentando cortar el clima; lo que no sabía es que lo que se venía era tan fuerte como lo anterior. “¿A qué famoso rechazaste?”, disparó. Mientras Vélez se reía, Marcelo Polino dio detalles que involucraban a un jugador de fútbol muy famoso. “Le dejó la llave de un auto y ni siquiera un café tomó. Se la devolvió”, comentó el embajador de MasterChef Celebrity. “Una tonta, hoy me regalás un auto y ni loca lo devuelvo. Vamos a salir de ahí porque es nacional”, bromeó Vélez.

Lejos de hacerse la desentendida, la mediática redobló la apuesta y contestó: “Rechacé a Luis Miguel”. La revolución en el estudio (parecida a la anterior) hizo que la actriz cuente la situación con lujo de detalles. “Fui de ‘larva’ a una cena porque me encantaba a nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui con un enterito de jean y una remera con las fechas de su gira. Había unas potras en el Sheraton y yo así nomás vestida”, recordó, entre risas.

“Me invito a la habitación, subí, tomamos un champagne y cuando me preguntó si tenía ganas de quedarme a dormir, le dije ‘no’. Nos dimos un beso sí, pero hasta ahí llegó, no me animé a más. Él era súper caballero, atento, un divino. Me puso a su chofer para llevarme a casa. Yo en ese momento vivía en Quilmes”, señaló con cierta nostalgia.

LA NACION