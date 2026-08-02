Del brillante look de la Chiqui al especial saludo a Susana Giménez luego de su operación

Mirtha Legrand volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en una nueva emisión de La noche de Mirtha. Antes de recibir a sus invitados, la conductora presentó el look que eligió para la velada. Además, le dedicó unas cálidas palabras a Susana Giménez, quien, según explicó, se recupera de una operación en la columna.

A las 21.30, puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre desde hace unos años sus míticas comidas: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. Acto seguido, compartió el look elegido para la velada.

Legrand lució un vestido azul noche íntegramente bordado, diseñado por Iara. “Miren qué divino vestido que tengo hoy. Es un vestido azul noche, con cristales y strass. Divino”, expresó mientras mostraba los detalles del diseño frente a las cámaras. Después, como es habitual, destacó los accesorios que completaron el outfit. “Los anillos, divinos, preciosos. Los aros, amorosos”, comentó con gracia.

Antes de pasar a la mesa, Legrand adelantó el nombre de los invitados, quienes luego animaron una velada donde los temas de actualidad fueron los protagonistas: los actores Soledad Silveyra y José María Listorti, el conductor de televisión Leo Montero y la locutora, influencer e integrante del programa de eltrece Otro Día Perdido, Evelyn Botto.

El saludo de Mirtha a Susana Giménez

Mirtha Legrand y Susana Gimpenez, juntas en una postal del 2021 Maxi Amena - La Nación

Sobre el final del programa, Mirtha Legrand mencionó a Susana Giménez y le envió un afectuoso saludo. “Le mando un beso, que se está reponiendo”, dijo la conductora tras hacer referencia a Teté Coustarot, una amiga en común. “¿De qué?”, quiso saber Soledad Silveyra. “De una pequeña operación que le hicieron en la columna. Pero está caminando”, respondió Legrand, y llevó tranquilidad a su público.

Según informó Angel de Brito el pasado 18 de julio en su cuenta de X, Susana Giménez “fue operada de una hernia de disco”. La estrella, agregó el conductor de LAM, estuvo internada en el Hospital Italiano. “Ya le dieron el alta hoy, y está perfecta pero dolorida descansando en su casa”, cerró el tuit.

La vuelta de Susana Giménez a la televisión desde el Mundial con Marley

La intervención de la conductora sorprendió ya que sucedió apenas volvió de Estados Unidos, a donde viajó con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, para vivir de cerca el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y para cumplir con sus compromisos laborales: grabó con su amigo Marley y con Sofía Jujuy Jiménez uno de los envíos mundialistas de su show de Telefe, Por el mundo.

La presencia de Susana junto a Marley marcó el regreso de la diva a la pantalla del canal. Su última temporada al frente de Susana Giménez se emitió en 2024 y significó la vuelta de la diva a la televisión abierta después de varios años sin un ciclo propio. Durante 2025 optó por mantenerse alejada de la pantalla con participaciones esporádicas en eventos especiales de Telefe.

La salud de Susana

Susana Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse viajaron juntas a Miami para ver el Mundial 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

A principios de marzo, Yanina Latorre contó en su programa Sálvese quien pueda (América TV) que Susana Giménez se sometió a un tratamiento en España que duró un mes y que, a su regreso, se la vio “espléndida”. Explicó que no fue un procedimiento “estético”, sino que estaba enfocado en su “bienestar”, puesto que la diva está operada de las caderas y sufre dolores. “Hay una máquina nueva en Madrid, a la que vas todos los días durante un mes... Dicen que vino nueva, erguida y que no le duele nada”, comentó. Pese a ese tratamiento, las molestias reaparecieron con el tiempo y la conductora decidió volver a pasar por el quirófano.