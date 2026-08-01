Francis Ford Coppola recordó a Robin Williams con un video inédito del film Jack

Con un video inédito de Robin Williams durante un ensayo de Jack (1996), Francis Ford Coppola celebró los 30 años de la comedia y recordó la figura del querido actor. En las imágenes, se ve a la entrañable estrella de Hollywood repasar una escena junto a Adam Zolotin en medio de uno de los decorados. Si bien la película fue un fracaso de taquilla, el cineasta resaltó el proyecto por su original historia y su final “conmovedor”.

Robin Williams y Francis Ford Coppola en el detrás de escena de Jack. American Zoetrope

“Hace 30 años, Jack se estrenó en el Palace of Fine Arts en una función a beneficio de organizaciones locales”, recordó el director de El Padrino y Apocalipsis Now en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. El film, protagonizado por Williams, Jennifer Lopez, Diane Lane y Adam Zolotin, cuenta la historia de un niño que por una extraña enfermedad cuadriplica su crecimiento físico, lo que lo hace parecer un adulto.

Luego, Coppola comparó el proyecto con Quisiera ser grande -el éxito de fines de los 80 en el que un joven Tom Hanks interpretaba a un niño que, tras pedir un deseo, se convertía en un treintañero- y señaló lo que más le llamó la atención de la historia. “Me encantó hacer Jack y siempre pensé que era una película imaginativa y poco convencional, a pesar de que el tema ya había sido abordado de manera perfecta en Quisiera ser grande, de Penny Marshall. Y el final de Jack es muy conmovedor”, reflexionó.

“Robin Williams interpreta a Jack, un niño de 10 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 40. En este clip de un ensayo junto a Adam Zolotin, ambos improvisan de forma lúdica mientras cantan. En la escena, el joven Louis convence a su nervioso amigo de fingir ser el director de la escuela para evitar meterse en problemas con su madre”, cierra la publicación.

En el tiempo que dura el video que Coppola rescató de sus archivos se ve a un joven Williams, vestido con una remera negra, una bermuda y zapatillas, divertirse mientras repasa una canción con un talentoso Zolotin. Al finalizar el fragmento, todos en el estudio le regalaron una ovación a la dupla.

La fascinación de Francis Ford Coppola por Robin Williams

Robin Williams le dio vida a Jack, un niño con una rara enfermedad que lo hacía parecer un adulto

Antes de compartir set en Jack, Coppola y Williams tenían una relación comercial: eran socios de un restaurante junto a Robert De Niro ubicado en San Francisco. Sin embargo, fue el desempeño del actor en una fiesta de cumpleaños de George Lucas lo que terminó generando en el cineasta una fascinación por el artista.

“Robin fue maestro de ceremonias e hizo una improvisación impresionante durante una hora. Nunca me había reído tanto. Como actor dramático tiene una tremenda concentración e inteligencia. Creo que es uno de los actores más extraordinarios trabajando actualmente”, contó luego de que se conociera que lo había contratado para Jack.

El homenaje de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez recordó a Robin Williams a diez años de su muerte

En agosto de 2024, se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Robin Williams. El actor se suicidió el 11 de agosto de 2014 tras una fuerte historia de depresión. Una década después, familiares, amigos y colegas de la industria lo recordaron en sus redes sociales con sentidos homenajes. Tal fue el caso de Jennifer Lopez, que acudió a su cuenta de Instagram para compartir escenas de Jack, el proyecto que los unió para siempre.

“Todos tenemos mucho más en común de lo que pensás”, escribió la actriz junto a un clip donde se ven algunas escenas de ella (en la piel de la señorita Márquez) recibiendo al personaje de Williams en su clase. “Celebrando los 28 años de esta película tan especial, Jack, con el incomparable Robin Williams. Domingo de cine”, agregó homenajeando a su compañero.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios que recordaron al comediante. “Era un alma tan dulce. Muy feliz de que hayas tenido la chance de trabajar con él. Esta película es un must”, dijo una seguidora mientras otro usuario compartió: “Se lo extraña mucho. ¡Qué leyenda!”.