La excantante de la Oreja de Van Gogh estalló al escuchar una anécdota que Lali contó y que tenían como protagonista a ella y a la China Suárez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 00:10

Para los fans de Casi Ángeles, la del lunes fue una noche histórica. En su afán de festejar sus 30 años, Telefe volvió a poner al aire el primer capítulo del programa, pero lo mejor pasó en las redes: allí, Lali Espósito y Peter Lanzani recordaron en un vivo de Instagram situaciones y momentos de aquellos viejos tiempos. Los actores personificanan a Mar y Thiago, dos de los protagonistas de la tira producida por Cris Morena, pero, además, eran novios en la vida real.

Por eso, ante la posibilidad de verlos de nuevo juntos, más de 100 mil personas se sumaron a la transmisión en vivo. En la charla, en la que repasaron anécdotas de aquel tiempo y contaron cómo pasan la cuarentena, Lali rememoró un hecho, al pasar, que terminó convirtiéndose en un escándalo internacional. Tanto, que debió salir a disculparse días después.

Si bien durante toda la charla dejaron en claro que entre el grupo de chicos que participaba de la tira se llevaban muy bien "a pesar de algunas menudencias", una risueña Lali quiso dejar en claro que todos tenían su carácter. Entonces, acudió a una anécdota: "Había tragos. En un momento, Amaia se cruzó con la China (Suárez) en un pasillo. En ese momento, la China tenía un carácter poco controlado. Montero estaba en una, osea, en la suya. Se la cruzó y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Y te acordás que se armó una que las terminamos separando. Nico Riera y el guardia separándola. Un quilombo".

"La China no se comía ni una", acotó Peter, y los dos recordaron que en ese mismo evento conocieron a Shakira, a Mika y a Robie Williams. Esa frase, que pasó casi inadvertida entre tanta anécdota y tanta buena onda de los anfitriones, llegó a oídos de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh y lejos de causarle gracia, montó un escándalo. La cantante, que dejó la banda española en su mayor momento de éxito para encarar una carrera solista, acudió a su cuenta de Twitter y disparó contra la estrella argentina.

"Hola, @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos .

De esta manera, Montero dejaba en claro que se había quejado ante la compañía discográfica de ambas y de esa manera había conseguido la disculpas públicas de la cantante de "Laligera". Sin embargo, también dejaba en claro que esas disculpas no le habían bastado. En su mensaje, que también compartió en Twitter, Lali indica: "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el LIve en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles . JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo".

Montero nunca explicó su versión ni explicitó si lo que le molestó fue que se dijera que estaba algo beoda o que haya acudido a la violencia física. Lali, en rigor, pidió disculpas pero no se desdijo.

Como era de ocurrir, y más en tiempos de pandemia y aislamiento, el posteo de la cantante española cosechó una catarata inaudita de respuestas de todo tipo e insultos cruzados entre los fans de una y otra cantante. Y entre tanta discusión, un usuario aportó un artículo periodístico de 2009 que generó aún más polémica: allí se asegura que la cantante española estaba pasada de tragos en una entrega de premios, que habría sido el evento al que hacía referencia Espósito.

Cuando los nombres de las dos ya eran tendencia en Twitter, Montero, de 43 años, volvió a asomarse a las redes para dedicarle a su colega otro posteo irónico y, aprovechó, además, para dar a conocer uno de sus temas de su último disco, editado en 2018, "Me equivoqué".

Montero se despidió de sus fans desde Instragram hace dos semanas, con un enigmático hasta pronto. Muchos, preocupados, preguntaron qué había ocurrido. Uno de sus seguidores atinó una respuesta: "No le gustan los comentarios de los fans. Últimamente, todo se lo toma muy personal y muy mal. Qué mal que al tiempo los artistas traten mal al público que los llevó y ayudó a ser lo que hoy por hoy son". El conflicto, de hecho, se dio cuando sus fans le pidieron que compartiera con ellos fotos nuevas. Luego de contestar uno a uno los mensajes -no siempre de la mejor manera- Amaia decidió que era el momento de abandonar Instagram. Dos semanas después, se convirtió en tendencia en Twitter por su pelea con la artista argentina.