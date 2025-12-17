Lali en River 2026: qué se sabe de sus próximos shows

Lo que los fanáticos de Lali Espósito llevan literalmente años esperando, podría, próximamente, volverse realidad. Tras el lanzamiento de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, cinco shows en Vélez y su propio documental en Netflix, Lali, la que le gana al tiempo, la cantante decidió cerrar su gran 2025 con una sorpresa. El 16 de diciembre, durante su última presentación en vivo del año, sorprendió a los fanáticos con una fecha: seis de junio de 2026. Aunque no precisó qué pasará ese día, las pistas fueron suficientes para que su público comenzara a preguntarse: ¿Acaso se viene su primer show en River?

Lali es hincha del equipo Millonario y su público siempre consideró que se merecía presentarse en su mítico estadio. Si bien no está completamente confirmado, aparentemente el día tan anhelado podría llegar antes de lo esperado. Pasaron varias cosas en el último show de Lali en Vélez. Apareció Moria Casán para “Quiénes son?”, con Dillom hizo “33″ y junto a Sandra Mihanovich interpretó “Soy lo que soy”. Según se pudo advertir en diversos videos que publicaron los fans en las redes sociales, en un momento del recital el público empezó a corear “River, River, River...” y ella con una sonrisa pícara lanzó: “Está jodido”.

Un importante evento ocurrirá el 6 de junio de 2026; los fanáticos de Lali aseguran que será un show en River (Foto: Instagram @lali)

Sin embargo, hacia el final del show, se proyectó un video en blanco y negro con distintos puntos de Buenos Aires y hacia el final se pudo ver a Lali haciendo una línea de color con un aerosol sobre una pared. Luego la pantalla se puso negra y apareció una fecha: 06-06-2026. Rápidamente, los fanáticos comenzaron a buscar pistas en las imágenes y algunos advirtieron que las rejas y escaleras que vieron eran iguales a las del estadio Más Monumental. Fue así como rápidamente empezaron las especulaciones de que el próximo año, la artista podría presentarse por primera vez en Núñez.

Lali comenzó una cuenta regresiva en sus redes que finaliza el 23 de diciembre (Foto: Instagram @lali)

Por su parte, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un pequeño fragmento del video utilizando la fecha en cuestión y comenzó una cuenta regresiva en sus historias que finaliza el 23 de diciembre. Según dio a entender ese día revelaría el misterio. Para sus fanáticos, cuando el conteo finalice, podría anunciar su primer show en River para el 6 de junio de 2026.

“Vamos que se viene River. Yendo”; “Mariana explotá ese River, te lo pido”; “Se viene”; “Económicamente mal, pero emocionalmente bien para endeudarme por Lali”; “¿Es River? ¿Guardo el aguinaldo del año que viene? Voy a llorar que alguien me explique algo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en el posteo. Ahora solo queda esperar unos días para conocer la sorpresa de fin de año que la artista preparó para sus fans.