Lali y Peter rompieron record de audiencia en Instagram, logrando una visualización de 170 mil personas en simultáneo, algo que nunca pasó con artistas nacionales

28 de abril de 2020 • 14:58

Ayer por la noche, en el marco de los festejos por los 30 años de Telefe , el canal emitió el primer capítulo de Casi Ángeles , despertando la nostalgia de los fanáticos de la serie producida por Cris Morena y de sus protagonistas. Después de que terminara el programa, Lali Espósito y Peter Lanzani se unieron en un vivo de Instagram, en donde no solo contaron anécdotas del detrás de escena y las giras que realizaban, sino que también rompieron un record de audiencia: convocaron 170 mil personas en simultáneo, algo que no había logrado ningún artista argentino en dicha red social.

Los actores, que fueron novios durante muchos años, se dedicaron a entretener durante dos horas a las miles de personas que no podían contener la emoción de verlos nuevamente juntos. Además de los fanáticos, durante el live participaron con comentarios Cris Morena, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Gastón Dalmau , el director Mariano Demaría, Candela Vetrano y otros actores de la tira.

"Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones", reflexionó Lali sobre la amistad entre todos, que perdura a pesar del paso del tiempo. "Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer", agregó Peter.

"Laliter" -tal como se denominó a esta "sociedad sentimental" en el pasado- también compartió algunos secretos sobre el romance que mantuvieron durante las grabaciones. "Cuando se grabó el video de 'Nena' toda Argentina se volvió loca, yo era tu novia en ese momento. Estábamos grabando en Mar de las Pampas", se quedó pensando ella al rememorar un clip musical protagonizado por él. "Estábamos en un impasse. Después volvimos, tuvimos otro impasse, y así sucesivamente", recordó con simpatía el protagonista de Un Gallo para Esculapio . "¡Qué memoria, Peter! Habrá sido un mes. Era imposible cortar con alguien y decir 'no te hablo más'. A los tres minutos ya estabas chapando", agregó entre risas Lali, antes de que su ex explicara un poco más de como vivían esos momentos: "Y... yo me acuerdo, por supuesto. Lo tenías que hacer en la escena, aunque no tuvieses ganas, pero siempre nos quisimos".

Si bien ambos revelaron muchos detalles inéditos, hay anécdotas que quedarán solo para ellos. "Hay cosas que no se pueden contar en este live", expresó Lali. "¡Muchísimas cosas!", afirmó Peter.

Lanzani y Espósito no fueron los únicos que deleitaron a los fans de Casi Ángeles . Antes de que empiece el capítulo, Emilia Attías y Nico Vázquez también hicieron una transmisión en vivo, en donde contaron muchas anécdotas y expresaron sus ganas de volver a encontrarse. "Ya son Ángeles, la película", les dijo Cris Morena cuando ambos aseguraron que estarían dispuestos a hacer una quinta temporada o un largometraje. "Nico, mirá que lo leí, mañana nos juntamos", volvió a apostar la creadora de la serie.

Casi Ángeles se estrenó en el año 2007 y estaba protagonizada por Vázquez, Attias, Lanzani, Espósito, La China Suárez, Nicolás Riera y Dalmau. Durante cuatro temporadas logró cautivar al público juvenil a lo largo de todo el mundo, generando un fanatismo que todavía perdura al día de hoy.