La historia de superación de Alan Lez: de casi ganar La Voz Argentina a actuar en el show de Lali Espósito en Vélez

Alan Lez dejó en claro que está listo para abrir el show que Lali Espósito que ofrecerá el martes 16 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield. Al tratarse del cierre de la gira que organizó la cantante pop durante este 2025, el contexto es más que emotivo para el joven de 29 años, quien fue coacheado por la artista durante su paso por La Voz Argentina (Telefe).

Mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, Lez enseñó cómo se prepara para el evento, al mismo tiempo que redactó un mensaje especial para sus fans. “Los sueños se hacen realidad. Nos vemos el martes en Vélez, gracias”, dijo. En el reel hizo un repaso de su carrera, donde se presenta como músico y cantautor, hasta el día que fue nominado para el reality y la final del programa.

El posteo de Alan Lez antes de su presentación en el Vélez como telonero de Lali Espósito Fuente: Instagram/@alanlez

Además, expuso el audio que Espósito le mandó por WhatsApp semanas antes de su último concierto: “Te quiero invitar a hacer opening [apertura] en Vélez, a cantar lo que quieras. Para mí sería bárbaro, sería un orgullo y estaría relindo que puedas cantar en la previa del show. Hermoso”.

Alan Lez, la voz que conquistó a Lali Espósito

El joven es oriundo de San Antonio de Padua. Cuando terminó el colegio secundario se instaló en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires, con el fin de construir una carrera como cantante.

Empezó desde abajo con covers de canciones conocidas, como “Los Dinosaurios” de Charly García. Así es que ganó popularidad en el medio digital hasta que se animó a escribir sus propias letras, que más tarde las conglomeró en su primer álbum: Full 25/7.

La presentación de Alan Lez en La Voz

En junio de este año se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz e interpretó una nueva versión de “Prisionero”, de Miranda!, que enloqueció al jurado y que le permitió quedar en el Team Lali.

Su paso por el programa fue el de una estrella pop en ascenso. Se consolidó como uno de los favoritos por el público y de Espósito. En cada prueba vocal se desafió más y más, como cuando cantó “Bad”, de Michael Jackson, algo que supo no sería fácil, pero que arrasó y surtió el efecto que esperaba en su mentora.

Alan Lez conquistó al público desde el primer día y aunque terminó en el segundo puesto en La Voz, Lali tuvo un gesto importante para impulsar su carrera Adrián Diaz

No todo pareció un camino de rosas para Lez en su paso por la competencia, durante los Playoffs eligió “Who Wants to Live Forever”, de Queen, que le provocó angustia arriba del escenario y le provocó lágrimas de emoción. “Es muy fuerte este tema para mí, me toca muchísimo todo el tema de la vida, la muerte, eso que nos rodea muy cerca. Lo viví muy de cerca hace un tiempo y ahora estar cantándoles y compartiendo esto, para mí es súper… así que gracias”, dijo en aquella ocasión.

La audición a ciegas de Alan Lez

Y justificó: “Mi viejo, está siempre ahí tan presente. Me recuerda mucho esa sensación, ese límite entre la vida, la muerte y saber que en algún momento todo termina. Un poco estar acá cantando esto es esa sensación”.

Alan Lez conmovió al jurado y al público con una interpretación cargada de sentimientos

Cabe recordar que el día en que Lez se presentó a La Voz mencionó un hecho que lo marcó a fuego: “En 2022 mi viejo sufrió dos ACV (Accidente Cerebrovascular) y mi vida dio un giro. Empecé a escribir muchas canciones y fue como crecer no solo musicalmente sino a nivel personal. Me mudé solo a la Ciudad y conocí otras cosas, otra gente. Siento que está buenísimo celebrarse uno, celebrar la música y sentir que uno no es el único que tiene este sueño, hay muchos más”.

El vínculo de Alan Lez con Lali Espósito

Más allá de separarse tras la emisión de La Voz Argentina, la relación entre Lez y Espósito continuó. El último día del programa ella lo felicitó y destacó ante todos: “Alan, ¡sos el Popstar que necesitamos para ser felices! Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos”.

El posteo de Lali tras la final de La Voz Argentina (Foto: Instagram @lali)

Además de seguirse en las redes sociales, los cantantes preservaron la comunicación y recientemente la intérprete de “Disciplina” lo invitó a ser parte de su show de cierre en Vélez. Recital que agotó todas sus entradas.