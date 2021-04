La ironía de Guido Kaczka sobre el cambio de horario de Bienvenidos a bordo

Guido Kaczka y su ciclo Bienvenidos a bordo tuvieron que adaptarse a los cambios del canal. Más allá de ser el programa más visto de eltrece, la señal decidió desdoblarlo en dos partes: la primera a las 18.45, la segunda, a las 23, para de esta manera dejarle el horario central del prime time a Marcelo Tinelli, quien regresa con una nueva temporada de ShowMatch. Al respecto, el conductor tuvo un mano a mano con quien será su contrincante en la franja horario, Santiago del Moro (conductor de MasterChef) y deslizó comentarios suspicaces sobre el cambio de horario.

En La 100, al momento del pase de El Club del Moro, el programa que conduce Santiago del Moro, a No está todo dicho, el ciclo de Guido Kaczka, el conductor de eltrece aseguró: “Mirá, en el canal nos estamos peleando por ir contra MasterChef. Yo quiero ir ahí, el otro dice: `Yo quiero ir´. Me cansé, se terminó. Incluso lo que vamos a hacer con MasterChef... decía de hacer una especie de dúplex en la definición del plato”. Y ante la pregunta sobre si lo corrieron de horario porque Marcelo Tinelli no quería enfrentar al éxito de Telefe, respondió: “No, es imposible que no quiera Marcelo”.

“A Guido le va bárbaro en su horario ya clásico”, acotó Del Moro y Tauro sumó: “Pero no es un problema de Guido, es un problema de Marce”. Guido sumó: “Lo cierto es que ya desde el año pasado yo iba a desdoblar, iba a ir a las siete de la tarde, antes de Telenoche y a la noche. Eso va a ser así”, explicó Kaczka para despejar dudas durante el pase de los dos programas.

Luego Tauro insistió en que no le parecía “vivo” hacer el cambio por el éxito que tenía el ciclo de Guido. A lo que el conductor de Bienvenidos a bordo solo atinó a agradecer. Recordemos que su ciclo es lo más visto de eltrece con un rating que fluctúa entre los 8 y 10 puntos a diario, desde su estreno en enero de 2020.

