Guido Kaczka tuvo que frenar un programa de Los 8 escalones para asistir a una participante

Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) es uno de los grandes clásicos de la televisión argentina. Cada noche, decenas de participantes se presentan para ganar el gran premio que entrega el juego, pero a lo largo de la temporada, una gran cantidad de hechos insólitos ocurrieron en el vivo, como lo de este martes por la noche, donde el conductor Guido Kaczka tuvo que frenar todo para asistir a una jugadora que sufrió un leve percance.

El programa de eltrece es uno de los más exitosos el canal porque cada participante debe afrontarse a las temáticas del escalón y competir hasta llegar a enfrentar las preguntas del jurado en un mano a mano con otro participante. Pero lo que tiene de especial este show es que siempre ocurren situaciones insólitas que sacan al conductor de su rol y lo hacen improvisar al momento.

Los 8 escalones: Guido Kaczka frenó todo para asistir a una participante que sufrió un contratiempo. Captura: El Trece

Este martes por la noche, Guido comenzó ofreciéndole un sobre a cada participante para responder la mayor cantidad de preguntas en un minuto y competir por la llave, la cual da acceso a un programa especial en el que se compite por un departamento. Sin embargo, cuando comenzó a dialogar con uno de los concursantes, Martina los interrumpió. “Me entró algo en el ojo”, manifestó, lo que sorprendió al conductor.

“¿Cómo te entró algo en el ojo?”, le preguntó Guido. “Sí, creo que me entró una pestaña”, remarcó ella como para que alguien la ayudara, pero en ese momento el conductor tuvo que improvisar. “Ay, no me digas”, lanzó mientras se acercaba.

“No, te juro. ¿Se ve?”, le consultó Martina, mientras se abría el ojo con una de sus manos. “Sabes que meto los garfios y voy a hacer peor, ya me conozco”, se sinceró Guido, que no tenía en claro cómo reaccionar. “Soplale, soplale el ojo”, se escuchó a Carmen Barbieri, una de las juradas, desde el fondo. Sin embargo, el percance se solucionó. “Creo que está”, le dijo en ese momento la concursante. “A ver, bajate. No tenés nada, eh”, le señaló el presentador cuando le revisaba el ojo.

Finalmente, se trataba de una pestaña que la incomodó durante unos minutos, pero no era de la gravedad del que lo hizo parecer la jugadora en un primer momento.

Una participante descolocó a Guido Kaczka con su desconocimiento de las reglas del programa

El programa comenzó con el clásico premio en millones para el que llegara a la final y lo ganase, pero en los últimos meses agregaron nuevos juegos que le sumaron más emoción al show. Uno de ellos es la posibilidad de participar por un departamento a estrenar. ¿Cómo se accede? En el primer escalón. El jugador que responda la mayor cantidad de preguntas correctas en el tiempo estipulado, se queda con la llave, la cual le da acceso al programa especial donde se compite por un departamento a estrenar.

Sin embargo, esta información la desconocía la diseñadora de moda Maribel, quien se presentó con el mismo vestido dorado con el que llegó a la final el año pasado, pero que no pudo ganar. Y en esta ocasión, comenzó con mala suerte, ya que eligió un sobre donde tenía que responder con estaciones de tren. Automáticamente, hizo una cara de disgusto y aseguró: “No viajo en tren”. Ante cada estación de tren, la jugadora debía contestar si pertenecen a la línea Mitre, tren a Córdoba, tren de la Costa o línea Sarmiento.

Cuando comenzó el juego, salió a la luz su desconocimiento en el tema, porque tan solo respondió tres preguntas de manera correcta. Y cuando Guido le mencionó una estación, ella pidió que le repita las opciones de los trenes, a lo que el conductor le recordó las cuatro alternativas.

“Bueno, lo tengo más presente...”, respondió la participante sin darse cuenta de que el tiempo la estaba corriendo. “¡Se te fue el tiempo, Maribel”, exclamó Guido, y la jugadora se sorprendió: “Ay, no sabía que era por tiempo”. “Pero claro, Maribel”, remarcó el conductor que se sorprendió por la reacción. Este fino detalle fue fundamental, ya que la poca cantidad de respuestas correctas la dejó afuera del juego en el primer escalón.

