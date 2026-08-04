Bradley Cooper y Gigi Hadid despertaron rumores de una boda secreta: el detalle que alimentó las versiones

Muchas parejas de Hollywood eligen pasar por el altar frente a los ojos del mundo, con celebraciones cargadas de glamour, cientos de invitados y fotos del evento en todos los medios. Otras, en cambio, prefieren sellar su amor de forma tan discreta que nadie se entera hasta que un detalle revela el misterio. Gigi Hadid y Bradley Cooper podrían formar parte de este segundo y selecto grupo de estrellas. ¿Por qué? Porque, en medio de un paseo romántico por París, las manos de ambos llamaron la atención: tanto él como ella llevaban un anillo de oro en el dedo anular.

Bradley Cooper y Gigi Hadid se dejaron ver particularmente felices. Incluso, saludaron a los fanáticos durante el recorrido Backgrid/The Grosby Group

El protagonista de Maestro, de 51 años, y la modelo, de 31, acapararon todas las miradas durante la tarde del lunes 3 de agosto en las calles de París. Caminaban de la mano, sonrientes y muy cómplices, con ropa deportiva y lentes de sol. Ella lucía una calza gris, una musculosa blanca, medias a tono y zapatillas color chocolate. Además, llevaba el pelo recogido y unos auriculares conectados al teléfono. Él, en cambio, tenía los auriculares colgados del cuello y vestía una remera azul, un short en el mismo tono y una gorra de béisbol.

El protagonista de Nace una estrella llevaba un anillo de oro en su dedo anular, lo que desató los rumores de una posible boda secreta Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La salida de Hadid y Cooper por París se produjo apenas un mes después de que la pareja asistiera a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. La cantante, una de las amigas más cercanas de la modelo, fue una de las personas con las que compartieron aquella celebración.

Cooper y Hadid pasaron varias semanas en París tras asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce a principios de julio Splash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Un amor de perfil bajo que se consolidó con el tiempo

Los primeros rumores sobre una relación entre Hadid y Cooper comenzaron a circular en octubre de 2023, cuando fueron vistos cenando juntos en Via Carota, un restaurante del West Village de Nueva York. Cuatro meses después, lo que hasta entonces eran versiones se convirtió en una certeza: el romance quedó confirmado con unas fotos de ambos caminando de la mano por las calles de Londres.

En aquel momento, fuentes cercanas a la pareja contaron que las cosas entre ellos se fueron “poniendo serias” muy rápido. “Están juntos todo el día”, aseguraron a Page Six. Aunque existía una atracción mutua evidente, la fuente explicó que la relación iba mucho más allá y reveló que el actor considera a Hadid una persona “intelectualmente interesante”. Por esos días, allegados a la pareja también le contaron a Us Weekly que, a pesar de los 20 años de diferencia de edad, ambos tienen mucho en común, como su “sentido del humor” y el hecho de ser “padres solteros de hijas pequeñas”.

Una de las primeras postales de Bradley Cooper y Gigi Hadid Backgrid/The Grosby Group

En abril del año pasado, en una entrevista con la revista Vogue, Hadid describió su relación como una “dinámica muy romántica y feliz”. “Encontrar a alguien que esté en un momento de su vida donde sabe lo que quiere y merece, y que ambos trabajen por separado para unirse y ser la mejor pareja posible. Me siento muy afortunada”, expresó. La modelo también destacó la carrera de Cooper y su generosidad. “Lo respeto mucho como creador y siento que me aporta mucho: aliento y, simplemente, confianza”.

Si bien tanto Hadid como Cooper suelen mantener su vida privada al margen de los medios, trascendió que lograron combinar sus rutinas a la perfección. Incluso, sus hijas suelen pasar tiempo juntas.

El posteo de Gigi Hadid de Instagram que oficializó la relación Instagram @gigihadid

Cooper se convirtió en padre de Lea De Seine, de 9 años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk. La pareja comenzó a salir en 2015 y se separó cuatro años después.

La relación con su hija ocupa un lugar central en la vida del actor y, según él mismo contó, es su gran cable a tierra. En la mencionada entrevista, expresó: “La verdad es que no sé si estaría vivo si no fuera padre. A partir de aquí, tu ADN es el que te va a decir que hay algo más importante que vos. Y pienso en cómo la relación que tengo con mi hija impactará en su madurez y en el viaje que ella emprenderá”.

Hadid, por su parte, comparte la crianza de su hija Khai, de 5 años, con el exintegrante de One Direction Zayn Malik. La pareja se separó en octubre de 2021 después de casi seis años de relación.