La juguetera Mattel lanzó una muñeca basada en Whitney Houston

El pasado 9 de agosto, Whitney Houston hubiera cumplido 63 años. La cantante que aún es considerada una de las voces más talentosas de la música internacional, no deja de ser objeto de homenajes y reconocimientos, a catorce años de su fallecimiento. Y en línea de los muchos honores que reconocen el aporte cultural de Houston a la música, una importante empresa juguetera decidió lanzar al mercado a una muñeca basada en dicha figura.

La muñeca de Whitney Houston Captura

La empresa Mattel, dueña de la línea de muñecas Barbie, anunció que ya está disponible la muñeca de Whitney Houston. De un tamaño similar al de las Barbie, la figura de Houston lleva un vestido violeta, según apareció en uno de sus clips más importantes. Se trata del look que la artista mostró en el video de la canción “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, uno de sus temas más icónicos.

Lanzada en 1987, esa canción le valió a Houston un premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, y también le permitió debutar en el primer puesto del ránking Billboard 100 de Estados Unidos. En la carrera de Whitney, esa canción fue un antes y un después, y por ese motivo es que esa época fue elegida para inmortalizar a la artista a través de su propia muñeca. El diseño de la figura propuesto por Mattel, fue seguido de cerca y autorizado por la propia Pat Houston, cuñada de Whitney en vida, y presidenta del patrimonio de la fallecida cantante.

Esta no es la primera vez que Mattel lanza una muñeca basada en una popular artista pop. En el pasado, la empresa puso a la venta figuras inspiradas en Tina Turner, Gloria Estefan y Mariah Carey.

La revelación de Oprah

Oprah con Whitney

Hace muy pocas semanas, Oprah Winfrey reveló que en una ocasión intervino personalmente para evitar que se difundieran imágenes de una caída que la cantante sufrió durante una visita a su célebre programa de televisión. Sin embargo, las declaraciones de la conductora fueron rápidamente cuestionadas por los herederos de la artista, quienes rechazaron la versión de los hechos y defendieron su legado.

Según reprodujo Variety, Winfrey explicó que antes de una de sus conversaciones con la cantante, ella acostumbraba mantener una charla privada para acordar ciertos límites y expectativas. “Hicimos el típico saludo de ‘Hola, nena, ¿cómo estás?’ y luego apagué las cámaras, fui tras bambalinas y dije: ‘Decime, ¿qué quierés que pase aquí? Y yo te voy a decir lo que quiero que pase’. Y esa fue una de las entrevistas más impactantes”, recordó.

La conductora señaló que durante la primera entrevista que le realizó, Houston se encontraba sobria. Sin embargo, aseguró que años después, cuando regresó al programa para ofrecer una actuación musical, la situación era diferente.

Whitney Houston en los World Music Awards 2004 en Las Vegas Getty Images

“Tenía tanta confianza del público de The Oprah Show... Creo que fue el último programa de Whitney con nosotros, y había recaído en las drogas”, sostuvo Winfrey. Luego relató un episodio que hasta ahora no había trascendido públicamente: “El día que vino a mi espectáculo para actuar delante del público, no lo hizo y se cayó del escenario”.

Winfrey afirmó que comprendió inmediatamente el impacto que podría tener la difusión de esas imágenes en un momento particularmente delicado de la vida de la cantante. “Sabía que si esa historia salía a la luz, la destrozaría”, recordó.

Por ese motivo, según contó, decidió pedirle al público presente y a los responsables de las cámaras que no hicieran circular el material. “Les rogué que no publicaran esas fotos porque arruinarían su vida, y no lo hicieron. Eso no sucedería hoy en día, se lo aseguro”, reflexionó, en una comparación con la velocidad y masividad con la que actualmente se difunden imágenes a través de las redes sociales.