La llamativa decisión del actor Luciano Castro que despertó rumores de crisis con Griselda Siciliani

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, cuyo romance fue confirmado cinco meses atrás, parecería estar atravesando una crisis. O por lo menos, así lo empezó a considerar el mundo virtual al ver la decisión que tomaron ambos de dejarse de seguir en las redes sociales. Una señal, que más de una vez significó el comienzo de un distanciamiento y luego, el fin de una relación.

Pero esto no fue todo, ya que Castro eliminó todas las fotos que compartía con Siciliani en su perfil de Instagram, una medida que también afectó a las publicaciones que el actor tenía de sus otras relaciones amorosas, ya que decidió borrar asimismo imágenes de sus exparejas, Florencia Vigna y Sabrina Rojas, esta última madre de sus hijos.

Después de disfrutar semanas atrás de unos días de vacaciones junto al actor en Brasil, Siciliani dialogó esta semana con LA NACIÓN a raíz de su nueva serie, Envidiosa, que se podrá ver en Netflix. La actriz aseguró que está muy bien con Castro. Tras compartir que, antes del comienzo de la relación, venía disfrutando de su soltería sin intenciones de estar en pareja, expresó que al enamorarse, decidió dar el paso hacia el noviazgo. Ante la pregunta sobre cómo se encontraba la relación, dijo: “Muy bien, muy bien. A mí me cuesta mucho meterme en esos temas, pero estoy muy bien”.

La actriz también señaló que esta segunda vuelta junto a Castro, tras el primer affaire que compartieron décadas atrás, la encontraba en otro momento de su vida: “Hay muchas cosas diferentes y otras muy iguales, por eso nos sorprendió este reencuentro. Somos otras personas distintas a las de 18 años atrás, donde éramos unos niños que tuvimos un noviazgo divino que duro unos meses. Y ahora este reencuentro. Estamos bien, la estamos pasando muy bien”.

Semanas atrás, Siciliani y Castro se dedicaron románticos posteos en las redes sociales

Castro y Siciliani empezaron a salir tras la separación del actor de Florencia Vigna, lo que en un principio generó revuelo después de que esta última dejara entrever que la relación de su hasta entonces pareja con la ex de Adrián Suar habría comenzado mientras ellos aún estaban juntos.

El escándalo, sin embargo, no impidió que el romance entre Castro y Siciliani siguiera su curso. Ambos compartieron en sus redes sociales imágenes de momentos juntos y se dedicaron mutuas palabras de amor. Por ello, esta nueva decisión de eliminar las fotos en que ambos estaban juntos y el enfriamiento en su interacción en las redes abren interrogantes respecto al actual estado de la pareja.

Por estas horas también resulta llamativa la polémica advertencia que Sabrina Rojas le hizo a Siciliani semanas atrás. En diálogo con el programa Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich hizo su clásico segmento de “Los escandalones” y mostró un clip en el que la conductora de Pasó en América (América TV) le avisó a la intérprete de María Brunetta en Educando a Nina (Telefe) que tuviera cuidado con su novio, a quien tildó de infiel.

En el video, se lo puede ver al periodista Augusto “Tartu” Tartúfoliu decir: “Luciano es el picaflor rey”. Al escuchar a su compañero de conducción, la rubia lanzó: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta. Así que, Gri, crucemos los dedos para que no seas vos esta vez y que no te suceda”.

Rojas también compartió, sin embargo, que mantiene con Castro un vínculo de familia. “Nos resolvemos cosas que también él podría pedirle a una novia o un amigo, pero recurre a mí para que lo resuelva”, dijo sin vueltas, al tiempo que aclaró que solo sostiene con él la relación por sus hijos. “Él no me gusta más”, aclaró.

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron en 2021

Respecto a la posibilidad de una segunda vuelta con su ex, la conductora y actriz aseguró: “No. Lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero de un hombre en mi vida. Ya está, ya lo viví durante 12 años, ya hice lo mejor que pude, lo traté de mejorar. Hay veces que uno tiene que modificar cosas que no están buenas. Yo creo que me crucé en su vida para hacerle valorar otras cosas”.

