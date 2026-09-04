Qué pasó entre Tini y sus padres: lo que habría en juego en el conflicto entre la cantante y Alejandro Stoessel

Desde que Martina “Tini” Stoessel puso punto final a su vínculo profesional con Alejandro Stoessel, su padre, y ordenó una auditoría para revisar su patrimonio, la crisis familiar que los envuelve continúa sumando capítulos y parece estar lejos de resolverse.

Alejandro y Tini Stoessel. Padre e hija rompieron su relación profesional hace tres meses (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

El miércoles por la noche, la actriz y cantante regresó a los escenarios con un show en Guadalajara como parte de su “Futtura World Tour 2026″ y sorprendió al eliminar de su listado de canciones “Pa” y “Ángel”, ambas dedicadas a su padre, demostrando que el conflicto, por lo menos, por ahora está lejos de resolverse.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar y estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy agradecida con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todos ustedes”, dijo en un tramo de su presentación en vivo. No pasó inadvertido que en sus agradecimientos no haya incluido a su familia y que esa frase la dijera mientras estaba vestida de novia, con Rodrigo De Paul presente en el recinto.

En medio del escándalo familiar, Tini volvió a los escenarios (Video: X @TINIData)

Qué dijo el abogado de Alejandro Stoessel

Luego, el abogado y amigo íntimo de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera habló en Primicias Ya (América) para ofrecer la versión oficial de los padres de la cantante, que previamente habían roto su silencio a través de unos mensajes que le enviaron a Moria Casán.

“Primero, una auditoría no presupone ninguna sospecha”, aseguró el abogado Agustín Rodríguez. “Él recibió por parte de un apoderado de Tini Stoessel una serie de requerimientos de documentación que, en su momento, Alejandro se la remitió y hasta el momento no han tenido más novedades. No hay nada ni judicial ni extrajudicial que amerite que yo tenga que aconsejarle a Alejandro sobre esta cuestión, todavía”, explicó.

Consultado sobre el actual vínculo entre Tini y su madre, el letrado señaló: “Tengo entendido que no tienen la relación que tenían antes, pero no es una mala relación. La realidad es que si estamos en esta cuestión es porque las cosas no son como antes, pero no les puedo contestar ciertamente cuál fue el punto de inflexión porque lo desconozco”.

Luego, cuando le preguntaron por los trascendidos que indican que la cantante habría bloqueado los contactos de sus padres en su teléfono, el abogado comentó: “Sé que no están hablando como hablaban antes, pero no sé si están bloqueados”.

Mariana Muzlera y Tini Stoessel

Entre declaraciones cruzadas y trascendidos, LA NACION reveló los nombres detrás de los movimientos legales de Tini Stoessel: empresarios ligados a los servicios de inteligencia paralelos, abogados con vínculos con el chavismo y con nexos con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que son investigados por maniobras financieras durante el cepo.

En la red que comenzó a moverse alrededor de la ruptura comercial de la cantante con sus padres se destaca el nombre de Leonardo Scatturice, un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que luego montó una agencia privada, C3 Consulting, con la que afrontó múltiples turbulencias.

Tini y Rodrigo de Paul se casarían el próximo 19 de diciembre

Durante las últimas semanas, Scatturice dio otro paso. Según reconstruyeron diferentes fuentes, fue quien recomendó al abogado tributarista Horacio Díaz Sieiro para analizar la situación y, de ser necesario, evaluar posibles acciones judiciales contra sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, por el entramado societario que montaron.

Pero, ¿cómo llegaron Scatturice y Díaz Sieiro al entorno de Tini Stoessel? Todos los consultados por LA NACION apuntan a los amigos del futbolista de la Selección y prometido de la cantante, Rodrigo de Paul. Y al momento de unir cabos destacan la figura de Alejandro Omar Calián, “El Turco”, quien fue allanado en marzo pasado en la causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo y Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

Alejandro Calián y Rodrigo de Paul Instagram

El principio del fin

Cabe recordar que el conflicto en la familia Stoessel estalló cuando trascendió que la auditoría que solicitó Tini habría arrojado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias, mientras que ella no pertenecería a ninguna de las sociedades que administran su patrimonio, que, según estimados, podría rondar los 70 millones de dólares.

En el ciclo Los Profesionales señalaron que la artista carece de control sobre sus ingresos: “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron, o van a ser cobrados, por una sociedad en la que ella no tiene ningún control. No tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”.

El periodista Damián Rojo explicó en medios televisivos que la cantante firmó documentación sin conocer el alcance real de los contratos: “En algunos casos, y por pedido de las propias firmas contratantes, ella afirmó que aceptaba la intervención de esas empresas. Pero nunca le cedió sus derechos, ni los de su imagen, ni los comerciales. Firmó esa documentación sin conocer en detalle su alcance, por confianza en quienes se la presentaron. Las sociedades que controla Alejandro acumulan el dinero generado por la obra de la joven, quien no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios en ninguna de estas compañías”. La artista solo accedió a una cuenta propia en junio de 2026 tras la intervención de abogados.

El negocio incluye derechos de imagen y merchandising, activos que pertenecerían a sociedades donde Tini no tiene participación tampoco. A raíz de esto, Marina Calabró identificó a la empresa QTV, fundada por Alejandro y Francisco Stoessel [hermano de Tini], como una de las entidades involucradas.

Incluso, circuló la versión de que la cantante poseía un límite mensual de 5000 dólares en su tarjeta personal. Según diversas fuentes, el argumento para concentrar el dinero en manos del padre residía en la protección de la joven ante posibles reclamos legales externos.