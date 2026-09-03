Tini Stoessel regresa a los escenarios, en medio de los rumores de un fuerte conflicto familiar

GUADALAJARA.- En medio de la polémica por las versiones sobre un supuesto conflicto familiar por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel brinda este miércoles un recital en la ciudad mexicana de Guadalajara, como parte de su Futtura World Tour 2026.

La cantante y actriz argentina fue palpitando en sus redes el esperado show, compartiendo clips y fotos de los ensayos y la prueba de sonido. El recital se realiza en el Arena Guadalajara, que cuenta con un aforo para 20 mil personas, en una noche de copiosa lluvia.

Más de 40 minutos después de lo previsto, se apagaron las luces del recinto y comenzó a proyectarse un clip con imágenes de distintos momentos de la carrera de la artista. Luego, Tini apareció colgada de un arnés y comenzó a cantar “En el cielo”. Ya sobre el escenario, Stoessel empezó a moverse junto a su staff de bailarines, dando por comenzado el show.

Esta es la primera fecha de la artista en suelo mexicano: el jueves 4 se presentará en la Ciudad de México y el 7 en Monterrey, para luego seguir por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros países. El 25 de octubre, en tanto, volverá a brindar un show en el DF.

Este martes, su padre, Alejandro Stoessel, y su madre, Mariana Muzlera, rompieron el silencio y aseguraron que ambos siempre priorizaron a sus hijos. Sus declaraciones se dieron como parte de un intercambio de mensajes con Moria Casán, en el ciclo que la diva conduce en la pantalla de eltrece, La mañana con Moria.

Muzlera le agradeció el respaldo que recibió y manifestó el malestar que le generan las declaraciones que circulan sobre la familia. “Gracias, Moria, por tus palabras hacia nosotros. Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”, escribió.

En los mensajes, la mamá de la protagonista de Violetta también cuestionó algunas de las informaciones que se difundieron sobre el rol del padre de su hija en el manejo de las finanzas de la artista.“Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí”, resaltó.

Muzlera le trasladó, además, a la conductora cuánto valora sus palabras en este contexto. “Gracias Moria, hoy justo le decía a Luli [una de sus asistentes] en tu entrevista con [Gustavo] Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Ante tantas mentiras y basura, tus palabras son un bálsamo”, expresó.

Alejandro Stoessel también intercambió mensajes con Casán: “Hola, Moria, solo quiero agradecerte por las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”, mencionó.

Y luego sumó: “Moria, te agradezco tu confianza; este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo va a ser con vos”, adelantó.

Los mensajes tuvieron lugar después de que Casán analizara el conflicto familiar en su programa. La conductora había planteado que, a su entender, los padres de la artista podrían haber tenido una actitud de excesiva protección hacia su hija a lo largo de los años.

Este tramo de la gira de Tini culminará a fines de octubre, para retomar sus presentaciones el 19 de enero en España, con shows en Valencia, Barcelona y Madrid. El festival Futttura, donde la artista repasa “todas sus eras”, desde que empezó su carrera con Violetta hasta su último disco Un mechón de pelo, comenzó el año pasado con nueve fechas en Tecnópolis, en Buenos Aires, donde asistieron en total unas 300 mil personas. Además, la cantantese presentó en Rosario, Córdoba, Salta, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

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