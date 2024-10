La madre de Roberto García Moritán le pidió piedad a Pampita en medio del escándalo: la contundente respuesta de la modelo

Escuchar

La escandalosa separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán continúa escalando a nuevos niveles de tensión, tras la intervención de la madre del político en un intento por calmar las aguas. La mujer habría mantenido una conversación con la modelo y conductora, quien avanza con los trámites de divorcio.

Según contó Yanina Latorre, panelista de LAM (América), la madre del funcionario porteño le pidió a Pampita que baje el tono de sus declaraciones para proteger a su hijo, quien ha sido blanco de duras críticas, tras la confirmación de la ruptura en medio de rumores de infidelidad por parte del político y empresario.

La panelista reveló detalles sobre esta conversación privada que habría tenido lugar entre la madre de Moritán y la modelo. “Hoy, la mamá de Moritán la llamó a Pampita y le pidió bajar las aguas y que lo estaban destrozando al hijo mediáticamente”, contó Latorre. Sin embargo, la respuesta de la conductora no fue la que se esperaba. “¿Sabés lo que le contestó Pampita? ‘No voy a parar hasta hacerlo m...’”, contó.

Latorre, por su parte, no dudó en criticar la postura de la madre del político, señalando “el tupé de la señora”. Y agregó: “El pibe desmanteló un ministerio, choreó... ¡Y encima no paró de faltarle el respeto a Pampita y le pide a ella bajar las aguas!”, expresó indignada la panelista en referencia a las acusaciones que han surgido en torno al comportamiento del político.

Desde que se conoció la noticia de la separación entre Pampita y García Moritán, han surgido diferentes versiones que incluyen supuestas relaciones amorosas con terceras personas por parte del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y también críticas hacia su gestión pública.

Roberto García Moritán se muestra estos días en diversos actos de los que participa como funcionario

“Indignación absoluta”

El periodista Juan Etchegoyen, a través de su programa por Mitre Live, aportó nuevos detalles sobre cómo Pampita habría descubierto las supuestas infidelidades de su esposo. Según informó, la modelo habría encontrado pruebas contundentes en una computadora en su casa. “Lo que a mí me dijeron en estos días es que ese 20 de septiembre tan mencionado, ella abre una computadora en su casa, en donde Roberto tenía abierta su cuenta de Instagram” reveló el periodista. “Carolina se habría encontrado con esos chats comprometedores, no lo buscó, se chocó con eso porque según me cuentan estaba muy visible”.

La reacción de Pampita, según el periodista, fue de indignación absoluta. Tras descubrir estos mensajes, la modelo habría decidido confrontar a García Moritán. “Cuando ella observa todo eso, se indigna y lo llama a Roberto que, obviamente, en ese momento no sabía qué decir. Y bueno, ahí se genera una discusión muy tensa”, relató Etchegoyen.

El divorcio

El programa LAM (América), también informó acerca de la determinación que tomó la conductora con respecto al vínculo que la une al padre de Ana, su hija de tres años, tras enterarse de su relación con terceras personas. “Luego de la discusión con Roberto García Moritán, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Burlando. Y dice: ‘quiero empezar con el divorcio”, comenzó contando Pepe Ochoa.

Y siguió: “El mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa. Pampita llegó al estudio de los abogados que la representan, furiosa y enojada. Fue al mediodía y se retiró tipo cinco de la tarde. Ahí, ella se encargó el 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me contaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan”.

Tras cinco años de relación, la modelo y el político se separaron en medio de rumores de infidelidad instagram.com/robergmoritan

El panelista sostuvo que lo que Pampita le pedía a los abogados es que no le pasara lo mismo que a Milagros Brito, la exesposa del ministro de Desarrollo Económico. Ante la duda de los presentes, Latorre reveló que habló con la madre de los hijos mayores de Moritán y que le contó que nunca había tenido ningún problema con él. “Dijo que era buena persona y buen padre, fue todo lo que me contestó”.

LA NACION