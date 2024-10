Las fotos de Pampita Ardohain en Chile mientras García Moritán se enfoca en su futuro político

Escuchar

En medio de su escandalosa separación de Roberto García Moritán , Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra en Chile por compromisos laborales. La modelo y conductora encara nuevos proyectos profesionales mientras su ahora expareja busca resolver su situación personal para no afectar su futuro en el ámbito público y preservar su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

La modelo compartió varias imágenes en las redes sociales que la muestran sonriente y rodeada de colegas y amigos en el país vecino. Además, anunció su participación en una iniciativa de la cual todavía no se han revelado detalles concretos. “Muy feliz. Estoy en un proyecto muy hermoso, ya van a saber”, declaró la conductora ante la prensa que la esperaba en el aeropuerto de Santiago.

A pesar de los rumores de infidelidad que giran en torno a García Moritán, Pampita se muestra públicamente enfocada en su trabajo. Y Moritán también parece centrado en sus responsabilidades como funcionario.

Según informó la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe), la necesidad de concretar su divorcio se habría vuelto una prioridad para García Moritán. “ Él está resolviendo todo a favor de la política y no del amor. Necesita el divorcio más que ella y lo único que le importa es no perder su puesto político”, afirmó.

La presión sobre el funcionario aumentó desde que surgieron los rumores de separación. Según Shaw, su entorno laboral dejó en claro que la controversia personal afectó a su imagen pública. “De parte de su puesto de trabajo le dijeron: ‘Nosotros no queremos quilombos, necesitamos que vos resuelvas’”, afirmó la periodista, haciendo referencia a las expectativas de su equipo de gobierno en medio del escándalo.

“Hablé con una fuente del gobierno porteño y me dicen: ‘Está atornillado a su cargo, no piensa pedir licencia ni renunciar’. Pero que no salga nadie del gabinete a respaldarlo es un mensaje, lo único que están pidiendo es que Moritán interprete que el gobierno no está saliendo a bancarlo”, resaltó Shaw.

“Cumplir con mi trabajo”

Esta semana, García Moritán fue abordado por la prensa al salir de la cena anual de La sangre nos une, un evento benéfico en apoyo a la donación de sangre celebrado en el hotel Marriott. Aunque intentó esquivar las preguntas sobre su situación personal, dijo: “Estoy muy metido en la función pública, que es lo importante, cumplir con mi trabajo” . Ante la insistencia sobre el estado de Pampita, fue tajante: “La verdad es que sé muy poco”.

Las constantes especulaciones sobre el motivo de la separación han tenido efecto en la imagen pública del ministro porteño, especialmente después de que Pampita compartiera capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp.

“Soy team Pampita”

La abogada Ana Rosenfeld fue consultada por el programa Poco correctos (eltrece) sobre cómo está previsto que se desarrolle el proceso de divorcio que ya está en marcha. “Yo creo que va a ser sencillo y confidencial. El divorcio hoy es exprés, sale o sale”, afirmó la letrada, anticipando que el litigio se resolverá rápidamente. También sugirió que, aunque ambos tienen un acuerdo prenupcial, el verdadero conflicto podría surgir en torno a la cuota alimentaria y la división de bienes gananciales.

En primer lugar, Rosenfeld aclaró su postura: “Por lo pronto, soy team Pampita, así que todo lo que vaya a decir lo digo funcionalmente al deseo de que ella esté bien protegida. Yo entiendo que lo que está haciendo Caro al mostrar los WhatsApp y demás no lo hace por un tema jurídico sino que lo hace fundamentalmente por un tema de quién es ella, la figura que representa, lo que nos da al público, con su familia, ella quiere decir: ‘discúlpenme, si acá hay algo turbio, no salió de mi lado’”.

En cuanto a los pormenores del divorcio, la abogada precisó: “Con la cuota alimentaria, los dos progenitores, en principio, tienen que ir de manera conjunta o compartir lo que es el pago de la misma. O depende quién gana más, a lo mejor el juez determina un porcentaje extra para quien tiene mejores o mayores ingresos. Pero, en líneas generales, la cuota alimentaria es soportada por el papá, por dignidad. Pero cuando el papá no tiene la cantidad de ingresos o no los quiere justificar, o no los puede justificar, le pide a la Justicia compartirlos con la mamá”.

En relación con el acuerdo prenupcial que firmó la expareja , Rosenfeld concluyó: “Si hay convenio de separación de bienes, cada uno administra lo producido por su propio trabajo. Si hay algún tipo de confusión patrimonial, en cuanto a que hay cosas que son de índole ganancial, eso correrá la suerte de lo que se llama liquidación de bienes”.

