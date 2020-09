La "mentira piadosa" que a Chiche Gelblung le permitió ser periodista

Chiche Gelblung repasó su trayectoria en Mujeres de eltrece y confesó dos mentiras piadosas Fuente: Archivo - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 16:38

Con ganas de repasar su trayectoria y desgranar anécdotas, Chiche Gelblung se "sometió" al interrogatorio de Mujeres de eltrece. Lo primero que llamó la atención fue la curita que tenía en su nariz. ¿El motivo? "Estaba paseando a los perros con mi mujer y me tropecé. Había una baldosa que tenía siete centímetros de diferencia. Me golpeé la nariz", relató el periodista.

Una de las preguntas de las conductoras fue cuál había sido la mentira más grande que le había dicho a Cristina, su esposa desde hace 48 años. "Fue antes de casarnos. La invité a esquiar a Colorado (Estados Unidos) y le dije que era campeón de esquí. Y ya en el avión le confesé que nunca había esquiado y aprendí ahí. Soy una joyita yo, algo me debe haber encontrado porque me perdonó".

Chiche también contó que falsificó el título secundario para poder estudiar periodismo. "Yo tenía sexto grado nada más. Me fui a anotar para estudiar periodismo y me pidieron el título secundario. Entonces le hablé al Padre Toni, que era un capo de los Jesuitas y le dije: 'necesito que me abales una mentira. Voy a decir que estudié en la Universidad del Salvador, pero en Ecuador. Y que se prendió fuego todo y se perdieron los documentos'. Y el padre Toni firmó la carta que decía que había hecho el secundario. Y pude estudiar. Fue una mentira piadosa".

Sobre su relación con Mirtha Legrand, con quien estuvo peleado durante varios años, Chiche aseguró: "Con Mirtha tenemos solo amor. Cuando le saqué una foto en la playa, yo tenía 25 años y quería divertirme, nada más". Y cuando le preguntaron por el trabajo periodístico que más disfrutó en toda su carrera, comentó: "La saga de notas sobre el Che Guevara, en Bolivia. Fue uno de mis hitos y viví ocho meses en la selva". ¿Se arrepintió de alguna nota? "Podría hacer una enciclopedia sobre eso. Pero ya está", respondió Gelblung, exdirector de la revista Gente. Luego, no tuvo inconvenientes de hablar del mayor papelón que cometió, durante un móvil con Silvio Soldán. "Se había suicidado Leonardo Simons y teníamos que salir al aire con Soldán y no me acordaba de su nombre. Durante diez minutos le hice la nota y no sabía cómo se llamaba".

Finalmente, Flor de la V quiso saber por qué el periodista suele usar zapatos más grandes que sus pies. "Me los compro dos números más grandes porque me gusta chancletearlos. No me gusta desatar los cordones así que me los pongo y me los saco con los cordones atados", contó divertido Chiche en el cierre de la entrevista.