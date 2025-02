La muerte de Gene Hackman: las impactantes imágenes de su última aparición pública

La noticia causó conmoción entre las estrellas de Hollywood y también en los millones de espectadores que lo vieron brillar en la pantalla grande a lo largo de los años: el actor estadounidense Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63, y el perro de ambos en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

El actor tuvo un lugar central dentro de Hollywood: entre los años 60 y la década de 2000, el prolífico actor participó de más de 80 películas, fue reconocido en más de 20 oportunidades -entre las que se destacan dos premios Oscar, cuatro Globo de Oro y dos BAFTA- y emocionó tanto como hizo reír a través de sus geniales personajes. Hackman brilló hasta que un día, hace 20 años, decidió retirarse.

Gene Hackman en su última aparición pública, en 2024 Splash News/The Grosby Group

Las últimas imágenes de Hackman que se hicieron públicas datan de abril de 2024. En esa secuencia de fotos se lo veía, a los 94 años, en una estación de servicio de Nueva México vistiendo un pantalón jogging gris, una camisa a cuadros, un chaleco, zapatillas y una gorra de béisbol. En su mano derecha llevaba un vaso de café y en la izquierda, un paquete de cigarrillos que acababa de comprar. También se llevó del lugar una porción de tarta de manzana.

Según publicó el Daily Mail en ese momento, las imágenes fueron tomadas solo dos semanas después de su última aparición pública: una salida a cenar con su mujer. Ese día, el actor fue fotografiado en la puerta de un restaurante de Santa Fe, California. Las imágenes mostraban a Gene sosteniéndose de un lado por su esposa y por el otro con un bastón negro. Aquellas fotos marcaron un antes y un después: mostraron al actor por primera vez en 20 años.

El actor saliendo de la estación de servicio en la que compró una porción de tarta de manzana, un atado de cigarrillos y un café Splash News/The Grosby Group

Luego de acudir en 2003 a la entrega de los premios Globo de Oro, donde le entregaron el premio Cecil B. DeMille; aparecer en la comedia de Ray Romano, Welcome To Mooseport, en 2004, y darle una entrevista a Larry King donde anunció su retiro, Hackman dejó de mostrarse en público. Años más tarde, confirmó su decisión mientras promocionaba su tercera novela, Escape From Andersonville, en 2008.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron vistos en Santa Fe, Nuevo México, primero paseando y luego disfrutando de una cena en uno de los restaurantes del lugar Splash News/The Grosby Group

“ No he dado una conferencia de prensa para anunciar mi retiro, pero sí, no voy a actuar más ”, le dijo en ese momento a Reuters. “Me han dicho que no diga eso en los últimos años, en caso de que surja algún papel maravilloso, pero realmente no quiero hacerlo más”, agregó.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, en la entrega de los Globo de Oro 2003 MARK J. TERRILL - AP

Hackman habló de su pasión por escribir novelas: “En realidad, me gusta la soledad que implica. Es similar en algunos aspectos a actuar, pero es más privado y siento que tengo más control sobre lo que intento decir y hacer”, confesó. “Siempre hay un compromiso en la actuación y en el cine, trabajás con mucha gente y cada uno tiene una opinión. No sé si me gusta más que actuar, simplemente es diferente. Lo encuentro relajante y reconfortante”, completó.

Pese a que no se lo volvió a ver, Hackman respondió con amabilidad algunas consultas de la prensa y hasta participó de dos proyectos como narrador. En 2011, la revista GQ le preguntó si pensaba volver al cine una vez más. “ Si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molesten y con solo una o dos personas ”, respondió. Tiempo después se convirtió en el narrador de dos documentales del Cuerpo de Marines: The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima (2016) y We, The Marines (2017).

Una carrera exitosa

El primer papel importante en la carrera de Hackman fue en Lilith (1964). Luego tuvo un rol en el clásico de 1967 Bonnie & Clyde y fue parte de varios ciclos televisivos hasta que, en 1970, llegó su primer protagónico en el drama Mi padre, un extraño. En 1971, protagonizó Contacto en Francia , film que le significó su primer Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y el reconocimiento a nivel internacional .

Considerado como un actor de carácter, sus actuaciones junto a grandes del cine como Al Pacino en El espantapájaros o bajo la dirección de Francis Ford Coppola en La conversación, le valieron las mejores críticas por parte del público y la prensa especializada.

Gene Hackman junto a Christopher Reeve AP

Lejos de los papeles a los que estaba acostumbrado, en Superman: la película (1978) encarnó al villano Lex Luthor, experiencia que repitió en la secuela de 1980 . Luego llegaron éxitos como Mississippi en llamas , en 1987, y Los imperdonables , en 1992 . Su carrera nunca se detuvo y trabajó con la gran mayoría de los artistas de Hollywood, desde Tom Cruise, Sharon Stone y Denzel Washington hasta Paul Newman. Sus últimos proyectos en la pantalla (Un plan perfecto, Los excéntricos Tenenbaum, Tras líneas enemigas, Tribunal en fuga y Candidato para siempre), le resultaron interesantes, pero sumamente agotadores.

