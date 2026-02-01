Dakota Johnson con nuevo novio, otra polémica para Sydney Sweeney y la casa de Gene Hackman en venta por más de 6 millones

Dakota Johnson (36) recuperó la ilusión. A seis meses de su ruptura de Chris Martin, ya se muestra ilusionada con el músico Role Model: primero compartieron una comida con un amigo en un restaurante de Los Ángeles y luego, salieron del lugar juntos y tomados de la mano. Ya habían sonado versiones de romance en diciembre, también después de que fueron vistos en una cena con amigos a la luz de las velas así que, aunque ninguno de los dos habló públicamente del asunto, la relación parece tener un par de meses.

El nuevo dueño del corazón de la actriz se llama, en realidad, Tucker Pillsbury, tiene 28 años y arrancó su carrera musical hace una década de la mano del rap. Con el paso del tiempo, abandonó ese estilo, adoptó el nombre artístico de Role Model y empezó a estudiar canto. A partir de ahí editó dos álbumes y veintidós singles, entre los que destaca “Sally, When The Wine Runs Out”, su hit más conocido.

Jueves 22 de enero. Dakota y su nuevo novio se muestran cómplices y pendientes uno del otro durante una comida con amigos en Los Ángeles Grosby

Role Model camina detrás de la actriz al salir del restaurant. El verdadero nombre del músico es Tucker Pillsbury Grosby

El artista estuvo en pareja durante tres años con la influencer Emma Chamberlain, de quien se separó en 2023.Por su parte, Dakota comenzó su relación con el líder de Coldplay en 2017 y, aunque un tiempo más tarde se comprometieron, nunca llegaron a casarse. En junio de 2025 ambos confirmaron la ruptura y, pese a que no hablaron de los motivos, según algunos amigos de la pareja la razón tuvo que ver con el distinto camino que tomaron sus carreras profesionales.

OTRA CAMPAÑA QUE HACE RUIDO

Está en boca de todos, y no siempre por su trabajo en el cine y la televisión. Sidney Sweeney fue protagonista el año pasado de una controvertida campaña de la marca American Eagle en la que posaba sensual junto al slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”. Las palabras “jeans” y “genes” tienen una pronunciación similar en inglés y se consideró que el mensaje (“excelentes jeans/genes”) promovía la idea de la supremacía racial blanca. Ahora, a la actriz de la serie Euphoria le llueven las críticas por otra publicidad, la que hizo para SYRN, su propia marca de lencería, para la que filmó un video colgando soutiens en las letras blancas del famoso cartel de Hollywood en el Monte Lee.

La actriz posa con una de las líneas de su marca de lencería, SYRN, de estilo deportivo

Sidney en una versión mucho más sexy, con otra de las colecciones de su nueva compañía de ropa interior

Después de haber colgado soutiens en el famoso letrero de Hollywood, Sweeney podría ser demandada por la institución que tiene los derechos intelectuales del monumento

La Cámara de Comercio de Hollywood –que tiene los derechos de propiedad intelectual del letrero– anunció que Sweeney no estaba autorizada a hacerlo y hasta se está evaluando una posible denuncia por “vandalismo” en su contra.

Después de que American Eagle ganara 400 millones de dólares con el aviso de los jeans, muchos creen que Sweeney aprendió la lección y generó este conflicto adrede, para darle mayor visibilidad a su marca gracias al revuelo que generó.

SE VENDE LA CASA DE GENE HACKMAN

Ubicada en la cima de una colina, en el barrio Santa Fe Summit de Nuevo México, la casa que perteneció a Gene Hackman está a la venta. La propiedad de 1200 metros cuadrados fue durante décadas el refugio del actor y de su mujer, Betsy Arakawa, y también el lugar donde los dos fueron encontrados sin vida en febrero del año pasado.

El frente de la casa principal de los Hackman, construida en 1950 y remodelada por el actor en los años 90

Gene Hackman con su mujer, Betsy Hackman, cuando asistieron a una gala en California, en 1994. El actor había comprado hace treinta años la propiedad de Nuevo México donde en febrero de 2025 sus familiares los encontraron muertos GettyImages

La inmobiliaria Sotheby’s International Realty ofrece esa mansión de estilo rústico, construida en 1950, por un precio de 6,25 millones de dólares, semanas antes del aniversario de la muerte de sus famosos propietarios, y algunas versiones aseguran que ya hay un interesado, aunque aún no se habría cerrado la operación.

Hackman compró la casa en ruinas hace treinta años y la hizo remodelar por completo: tiró paredes para generar ambientes más amplios, puso revestimientos de piedra y de madera, instaló ventanales de piso a techo y, como artista plástico amateur, impuso una paleta que reflejaba los colores de la naturaleza en esa región: azul, marrón y terracota.

El living principal, con un hogar y ventanales amplios para aprovechar las vistas de las montañas de Jemez

El dormitorio principal. El año pasado se subastaron por tres millones de dólares las obras de arte y recuerdos de la carrera del actor que había en la casa

La amplia cocina es fiel al estilo de toda la propiedad: ventanas de estilo industrial que contrastan con las paredes revestidas en piedra y las vigas de madera a la vista

Uno de los baños, con vista al parque. La propiedad es de 1200 metros cubiertos y, además del edificio principal, tiene una casa de huéspedes con su propia cocina y un estudio de pintura que usaba Hackman, un artista plástico amateur

El edificio principal cuenta con varios livings y comedores, una espaciosa cocina, una biblioteca, gimnasio, sala de juegos, cava y cine. También hay una casa de huéspedes con tres dormitorios y cocina propia, y un estudio donde el ganador del Oscar por Contacto en Francia y Los imperdonables había montado su taller de pintura.

Los vendedores saben que la puesta en venta puede atraer a curiosos sólo por el morbo de conocer el lugar donde murió Hackman y, por eso, les exigen a los interesados un comprobante de fondos suficientes para hacer la operación antes de agendarles una visita. Uno de ellos ya habría presentado una oferta.

EL NIDO VACÍO DE GWYNETH

En una entrevista a corazón abierto, Gwyneth Paltrow (53) confesó que la está pasando “realmente mal” desde que sus hijos, Apple (21) y Moses (19) –nacidos de su anterior matrimonio con el cantante Chris Martin (48)– dejaron su casa para irse a estudiar a la universidad. “Cuando sos madre parece que todo gira en torno a tus hijos: sus necesidades emocionales, sus entrenamientos de fútbol, su cena, cada detalle de su rutina diaria. Es un proceso intenso e interminable. Y, cuando se van, es como si te obligaran a una profunda reorganización”, dijo en un episodio del podcast Talk Easy with Sam Fragoso.

Gwyneth Paltrow con sus hijos, Apple y Moses Martin, que empezaron la facultad y dejaron el hogar familiar GettyImages

Allí, la ganadora del Oscar compartió la profunda crisis que está atravesando tras la partida de los chicos. “Que mis hijos se fueran de casa me dio pánico, fue como un divorcio… Sentía que ya no sabía quién era ni qué quería hacer”, dijo.

TODOS HABLAN DE KELLY

“A la gente que sigue pensando que es gracioso escribir comentarios haciendo referencia a mi cambio de peso –como ‘¿Estás enferma?’ o ‘Dejá el Ozempic’–, les digo: mi papá murió y estoy haciendo lo mejor que puedo para salir adelante…. El único sentido que encuentro para vivir ahora mismo es mi familia”, dijo muy enojada Kelly Osbourne (41) en su cuenta de Tik Tok.

Seis meses después de la muerte del famoso rockero Ozzy Osbourne, su hija atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida. Deprimida y con un dramático descenso de peso, la conductora comparte en sus redes sociales sus días junto a su pequeño Sidney, fruto de su relación con el DJ Sid Wilson. “Es cierto. Acaba de perder a su padre y por estos días está comiendo muy poco”, dijo su madre, Sharon (73) en el programa Piers Morgan Uncensored.

Kelly, hoy. La conductora de televisión está más delgada y atribuye el cambio al dolor por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, en julio pasado Shutterstock

En 2019. Una imagen de Osbourne después de haberse sometido a un bypass gástrico con el que, según reveló, perdió 38,5 kilos GettyImages

Esta no es la primera vez que Kelly hace un drástico cambio de imagen. En 2018 se realizó un bypass gástrico que la llevó a perder 38,5 kilos. “Fui adicta a las drogas, alcohólica, fui un desastre total… y, así y todo, siempre recibí críticas por estar gorda más que por cualquier otra cosa. Es una locura”, reveló entonces.